EuroLeague: Nächste Pleite für Alba Berlin - Bayern München chancenlos

Alba Berlin wartet in der Basketball-EuroLeague weiter auf den ersten Sieg, für Bayern München endete die Dienstreise nach Spanien mit einer herben Pleite. Zwei Tage nach der Niederlage bei Virtus Bologna unterlag Alba um Weltmeister Johannes Thiemann bei der AS Monaco mit 75:86 (40:47) und steht damit mit vier Pleiten aus vier Spielen weiter am Tabellenende.

Die Bayern kassierten im vierten Spiel zwar erst die zweite Niederlage, diese fiel mit 59:98 (27:43) beim FC Barcelona aber heftig aus. Für Barca war es der vierte Sieg.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase zogen die Gastgeber schon zu Beginn des zweiten Viertels davon, die Berliner kamen in der Folge nicht mehr zurück. Auch die 17 Punkte von Guard Matt Thomas konnten die Niederlage nicht verhindern. Bei Monaco, das nach vier Partien eine ausgeglichene Bilanz von je zwei Siegen und Niederlagen aufweist, war Mike James ebenfalls mit 17 Zählern bester Werfer.

Bei den Bayern reichten die 13 Punkte des früheren NBA-Stars Serge Ibaka bei Weitem nicht. Zum ungefährdeten Barca-Sieg steuerte der deutsche Nationalspieler Oscar da Silva gegen den Klub aus seiner Geburtsstadt fünf Punkte bei.