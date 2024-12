EuroLeague: Bayern brechen gegen Roter Stern Belgrad ein

Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague die dritte Niederlage in Folge kassiert. Das Team um die Weltmeister Isaac Bonga, Andre...

Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague die dritte Niederlage in Folge kassiert. Das Team um die Weltmeister Isaac Bonga, Andreas Obst und Niels Giffey verlor in Serbien bei Roter Stern Belgrad knapp mit 68:74 (35:33) und verpasste den Anschluss an die Play-off-Ränge. Alba Berlin kassierte mit dem 71:79 (39:41) bei Valencia Basket bereits seine fünfte Niederlage.

Die Bayern führten in Serbien zwischenzeitlich mit bis zu 14 Zählern, brachen dann im Schlussviertel jedoch gerade offensiv völlig ein. Im vierten Viertel dauerte es über fünf Minuten, bis der FCB erstmals aus dem Feld traf, letztlich erzielten sie dort nur neun Zähler.

20 Sekunden vor dem Ende traf Yago dos Santos per Dreier zur Entscheidung zugunsten der Gastgeber. Bester Scorer der Bayern war der ehemalige NBA-Profi Carsen Edwards mit 16 Punkten.

Auch Alba ging im Schlussspurt die Puste aus: Die Partie der Berliner um Weltmeister Johannes Thiemann verlief im ersten Durchgang ausgeglichen und mit häufigen Führungswechseln. Auch in der zweiten Hälfte ging es so weiter, erst im letzten Abschnitt setzte sich Valencia durch einen 16:2-Lauf in den letzten vier Minuten entscheidend ab. Guard Sterling Brown war mit 19 Zählern Albas bester Punktesammler.

Durch die Pleite stehen die Münchner bei nur zwei Siegen und vier Niederlagen, Belgrad verbuchte seinen ebenfalls zweiten Erfolg. Berlin steht mit nur einem Sieg wieder ganz unten in der Tabelle. Schon die ersten vier Spiele hatten die Berliner verloren.