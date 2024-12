BBL Finals: FC Bayern München holt in Berlin das Double: "Einfach nur stolz"

Die Basketballer des FC Bayern nutzen den ersten Matchball in Berlin, holen ihren sechsten Meistertitel und feiern das Double.

Serge Ibaka tanzte mit der Zigarre im Mund und dem Weißbier in der Hand ausgelassen in der Kabine, Niels Giffey trank genüsslich aus dem Meisterpokal. Nach dem Gewinn des Doubles machten die Basketballer des FC Bayern in Berlin die Nacht zum Tag. "Ich weiß nur, dass wir morgen zurückfliegen. Ich glaube um 12.30 Uhr, das ist entspannt", sagte Geschäftsführer Marko Pesic bei Dyn.

Durch ein 88:82 (44:46) in Spiel vier der Finalserie gegen Dauerrivale Alba Berlin sicherten sich die Münchner erstmals seit 2019 wieder den Titel in der Bundesliga (BBL) - und konnten sich dabei auch bei ihrem Finals-MVP Carsen Edwards bedanken. Der US-Guard war nicht nur in Spiel vier in der Uber Arena der überragende Mann der Mannschaft von Erfolgstrainer Pablo Laso.

"Wir hatten Aufs und Abs. Aber ich liebe diese Jungs. Wir sind einfach stolz", sagte Edwards, der am Freitagabend 29 Zähler zum Sieg beisteuerte - und auch bei der Party nach dem zweiten Doublegewinn nach 2018 vorangehen will: "Es war eine lange Saison, wir haben es verdient zu feiern. Ich freue mich drauf."

Bayern Basketball: Andi Obst spürt "tiefe Erleichterung"

Bayerns Weltmeister Giffey, Andreas Obst und Isaac Bonga können nach der Party rund zwei Wochen durchschnaufen, ehe sie am 30. Juni mit der Nationalmannschaft in die Olympia-Vorbereitung starten. Passenderweise in München.

"Wir werden heute noch die Stadt unsicher machen", kündigte Obst an. Der Gewinn des Doubles sei "eine tiefe Erleichterung", erklärte der Dreierspezialist, der sich bewusst ist, dass gerade die EuroLeague-Saison alles andere als optimal verlaufen war.

Mit klaren Play-off-Ambitionen waren die Münchner gestartet, die Realität war jedoch ein enttäuschender Platz 15 in der Abschlusstabelle.

Wagner-Brüder verfolgen Spiel 4 in Berlin

Doch das ist vergessen, zum Ende einer langen Spielzeit war Party angesagt. Erst in der Hauptstadt, am Sonntag mit den Fans auf einer Streetball-Anlage in München. Und dann? "Ich werde jetzt ein paar Tage ruhig machen", sagte Obst dem SID.

Im Trainingslager der Nationalmannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert wird das Münchner Weltmeister-Trio nicht nur Alba Berlins Kapitän Johannes Thiemann wiedertreffen, sondern auch die Brüder Franz und Moritz Wagner aus der NBA, die Spiel vier am Freitag live in der Halle verfolgt hatten.

Ab dann geht es Schlag auf Schlag, den vorläufigen 16er-Kader will Herbert schnellstmöglich auf zwölf Spieler kürzen. Am 6. Juli steht in Köln der erste Prüfstein gegen Olympia-Gastgeber und Gruppengegner Frankreich an, vier weitere Tests werden folgen.