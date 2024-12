BBL: Bayern München springt nach Sieg über Würzburg Baskets an die Spitze

Nach der nächsten Enttäuschung auf europäischem Parkett hat Bayern München zumindest in der Basketball Bundesliga (BBL) Kurs gehalten. Der Pokalsie...

Nach der nächsten Enttäuschung auf europäischem Parkett hat Bayern München zumindest in der Basketball Bundesliga (BBL) Kurs gehalten. Der Pokalsieger schlug am Sonntag die Würzburg Baskets 87:64 (42:34) und gehört zu fünf Teams, die nach fünf Spielen eine 4:1-Bilanz haben.

Die EWE Baskets Oldenburgs führen die Tabelle vor ratiopharm Ulm an, der deutsche Meister hatte am Samstag in eigener Halle gegen die MHP Riesen Ludwigsburg seine erste Niederlage kassiert (70:99). Dahinter folgen München, die Niners Chemnitz und Aufsteiger Rasta Vechta. Alba Berlin kann am Montag (18.30 Uhr/Dyn) mit einem Sieg bei der BG Göttingen ebenfalls auf 4:1 kommen.

Vizemeister Telekom Baskets Bonn feierte am Abend beim ungefährdeten 90:68 (47:39) gegen die Hakro Merlins Crailsheim den dritten Sieg. Der Champions-League-Sieger ist Siebter.

München, das am Freitag in der EuroLeague zu Hause gegen den türkischen Klub Fenerbahce Istanbul verloren hatte (67:76), setzte sich nach der Pause entscheidend ab. Beste Werfer im Team des neuen Trainers Pablo Laso waren Carsen Edwards und Sylvain Francisco mit jeweils 13 Punkten.

"Ich denke unsere erste Halbzeit war nicht sehr gut, unsere defensive Stabilität hat gefehlt", so Laso: "Die zweite Halbzeit war dann besser und wir haben mehr Situationen kontrolliert und haben es geschafft besser zu verteidigen und zu scoren."