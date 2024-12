Alba Berlin: Entscheidung über Teilnahme an der EuroLeague gefallen

Trotz einer enttäuschenden Saison darf Alba Berlin auch in der kommenden Spielzeit in der Basketball-EuroLeague antreten. Die Gesellschafter der EuroLeague erteilten dem elfmaligen deutschen Meister erneut eine Wildcard, die schon in den vergangenen drei Jahren die Eintrittskarte des Klubs in den lukrativen Wettbewerb gewesen war.

Alba hatte in der abgelaufenen Saison nur fünf von 34 Spielen in der regulären Saison gewonnen und abgeschlagen den letzten Tabellenplatz belegt.

Neben Alba spielt auch Bayern München in der Saison 2024/25 in der EuroLeague. Der deutsche Meister zählt zu den zwölf Klubs, die über eine dauerhafte Lizenz zu den insgesamt 18 teilnehmenden Teams am wichtigsten europäischen Vereins-Format gehören.

Eine solche feste Mitgliedschaft als "Associated Club" strebt auch Alba an.

Zwei Wildcards sind noch zu vergeben, russische Teams dürfen weiterhin nicht an der EuroLeague teilnehmen.