Dominic Thiem - Casper Ruud: Die French Open heute im Free-TV, Livestream und Liveticker sehen

Der US-Open-Champion Dominic Thiem gab sich gegen Marin Cilic und US-Qualifikant Jack Sock keine Blöße. Auch im nächsten Duell gegen den Norweger Casper Ruud ist er klarer Favorit Wie ihr die Partie im Free-TV und Livestream verfolgen könnt, zeigen wir euch hier.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und schau die French Open über den Eurosport-Channel!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Den Schwung aus New York habe Thiem gut mitgenommen. "Vom Selbstvertrauen und vom Spielerischen her ist alles top. Ich fühle mich sehr wohl bei den Schlägen, fühle mich auch schnell und habe nirgends Probleme. Aber natürlich renne ich die ganze Zeit auf einem sehr hohen Spannungsgrad bis auf die leichte Auszeit zu Hause. Ich muss schauen, dass ich mit der Energie gut haushalte", lautet Thiems Vorgabe für das weitere Turnier.

Der zweite noch im Einzel-Bewerb befindliche Österreicher, Jurij Rodionov, musste sich nach hartem Kampf und nach zwei medizinischen Timeouts dem Slowaken Norbert Gombos nach 2:49 Stunden mit 2:6,6:2,6:7(4),4:6 beugen. Der Lauf des 21-Jährigen ist damit vorbei. Rodionov hatte sich zunächst erstmals qualifiziert und dann in Runde eins gegen Jeremy Chardy (FRA) einen 0:2-Satzrückstand aufgeholt sowie einen Matchball abgewehrt, ehe er nach fast vier Stunden in fünf Sätzen gewonnen hatte.

Dominic Thiem - Casper Ruud: Livestream und TV-Übertragung

Thiem steigt am Freitag wieder in die French Open ein, dessen Partie nicht vor 11 Uhr stattfinden wird. Wie auch in den vergangenen Jahren hat sich Eurosport die Übertragungsrechte an den French Open gesichert. Daher gibt es eine andere Option: Dank einer Kooperation mit Eurosport habt Ihr auch auf DAZN Zugriff auf die Übertragungen des Sportsenders. Im Eurosport-Channel könnt Ihr somit live bei den French Open dabei sein, ebenso auf Eurosport 2.

Neben der klassischen TV-Übertragung gibt es auch einen Eurosport-Livestream. Dieser ist über den Eurosport Player abrufbar, kostet pro Monat allerdings 6,99 Euro.

Zudem ist auch der ORF live bei den French Open dabei - somit könnt ihr Thiems Duell mit Sock im Free-TV verfolgen. Freilich bietet der ORF auch einen kostenlosen Livestream an. Bitte hier entlang.

Thiem gegen Ruud im Liveticker

Freilich bieten wir euch auch einen Liveticker zur Partie an. Bitte hier entlang.

© GEPA

Dominic Thiem spielt langärmlig

Es ist durchaus möglich, dass man Thiem wieder in langen Ärmeln wird beobachten können. "Ich liebe es, langärmelig zu spielen, ich trainiere sehr oft langärmelig. Wäre ich ein Fußballer, würde ich nur langärmelig spielen. Von dem her taugt es mir, dass ich jetzt auch einmal bei einem Grand Slam langärmelig auflaufe", meinte Thiem, der mit einem gewissen Amüsement auch die verschiedenen Outfits der Konkurrenz wegen der Kälte beobachtet hat. "Ein paar Mädels haben diese langen Trenchcoats an, also ist mehr Style drinnen als normal."

Die letzten Sieger der French Open im Überblick

Insgesamt werden in diesem Jahr 38 Millionen Euro an Preisgelder ausgeschüttet, 2019 waren es noch 42,661 Millionen Euro. Als Titelverteidiger geht Rafael Nadal ins Rennen.