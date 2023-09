SV Austria Salzburg vs. RB Salzburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt ÖFB-Cup im TV und Livestream

Derbyzeit im ÖFB-Cup! In der zweiten Runde des Pokals treffen heute Austria Salzburg und RB Salzburg aufeinander - wo Ihr das Ganze im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier!

Die zweite Runde des ÖFB-Cups steht an, am heutigen Dienstag, dem 26. September, kommt es zum Duell zweier Salzburger Klubs: Der SV Austria Salzburg empfängt RB Salzburg, allerdings nicht im üblichen Heimstadion. Gespielt wird im DAS.GOLDBERG Stadion in Grödig, Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Auf dem Papier ein Derby, in der Praxis voraussichtlich eine ungleiche Paarung: Die Gastgeber spielen in der Regionalliga West, zu Besuch ist das dominante Team der vergangenen Jahre. Zehn Meistertitel in Folge, vier der jüngsten fünf OFB-Cups gewonnen - RB Salzburg ist klarer Favorit.

Aber wo könnt Ihr das Duell zwischen den beiden Salzburger Klubs denn nun im TV und Livestream sehen? Das verrät dieser Artikel!

© imago images RB Salzburg ist heute bei Austria Salzburg zu Gast.

Ihr könnt Salzburg vs. Salzburg heute vollkommen gratis sehen, und zwar im ORF1. Um 20.25 Uhr, also gute zwanzig Minuten vor dem Anpfiff, beginnen dort die Vorberichte, folgendes Team ist für Euch am Start:

Kommentar: Oliver Polzer

Co-Kommentar: Roman Mählich

Moderation: Bernhard Stöhr

Analyse: Roman Mählich

Alternativ könnt Ihr wie gewohnt natürlich auch online einschalten, in der ORF-TVthek wird das gesamte Duell gestreamt. Auch diese Option ist kostenfrei.

Begegnung: SV Austria Salzburg vs. RB Salzburg

SV Austria Salzburg vs. RB Salzburg Wettbewerb: ÖFB-Cup, 2. Runde

ÖFB-Cup, 2. Runde Datum: 26. September 2023

26. September 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: DAS.GOLDBERG Stadion, Grödig

DAS.GOLDBERG Stadion, Grödig TV: ORF1

Livestream: ORF-TVthek

ÖFB-Cup: Sieger der jüngsten fünf Jahre