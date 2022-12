Turbulente Wochen bei Austria Wien: Drei Trainerkandidaten werden gehandelt

Die Entscheidungsträger der Wiener Austria haben sich wohl bei der Trainersuche auf eine Kandidatenliste geeinigt. Drei Namen werden nun auch medial gehandelt.

Die Wiener Austria befindet sich in turbulenten Zeiten. Zahlreiche Fans haben nach der Trennung von Trainer Manfred Schmid ihre Abos gekündigt.

Neben dem Unmut der Fans, denen nun die Chance gegeben wird, Fragen an Vorstand Gerhard Krisch zu stellen, fürchtet man sich in Favoriten auch vor der Reaktion der Geschäftspartner. In einer Aussendung an diese erklärte man erneut, dass man nicht die gewünschte Weiterentwicklung gesehen hätte und deshalb zum Entschluss gekommen sei, dass es für den Gesamterfolg des Klubs eine neue Spielweise bedürfe.

Diese neue Spielanlage soll nun der neue Chefcoach federführend nach Favoriten bringen. Wie der Kurier berichtet, haben Sportdirektor Manuel Ortlechner und Investoren-Berater Jürgen Werner ihre Kandidatenlisten zusammengeführt und am vergangenen Wochenende gekürzt. "In dieser Woche könnte noch der Durchbruch gelingen", wird Ortlechner zitiert.

Suchard, Klauß und Hoeneß sind FAK-Kandidaten

Drei Namen dürften sich demnach definitiv auf der Liste befinden.

Ex-Nürnberg-Coach Robert Klauß (38), der schon seit Monaten gehandelt wird, die interne Lösung Harald Suchard (46), der die Young Violets in der 2. Liga betreut und Sebastian Hoeneß (40), der die TSG Hoffenheim zuletzt über 81 Spiele lang betreute, davon 32 Spiele gewinnen konnte, aber erst Mitte Oktober dem deutschen Traditionsverein VfB Stuttgart absagte.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Klar scheint: Viele Fans trauern noch dem verabschiedeten Schmid hinterher, der neue Übungsleiter muss wohl sofort punkten, um am Verteilerkreis nicht schnell in Verzug zu geraten.