Neue Heimat: ÖFB-Präsidium beschließt Neubau eines "Kompetenzzentrums"

Das ÖFB-Präsidium hat am Freitag "einen zukunftsweisenden Schritt im Sinne des österreichischen Fußballs gesetzt", heißt es in einer Aussendung. In einer Sitzung wurde der Neubau eines Trainingszentrums für die Nationalteams mit angeschlossener ÖFB-Geschäftsstelle am Standort Wien-Aspern beschlossen.

Das historische Infrastrukturprojekt, in dem der ÖFB und seine Nationalteams erstmals eine gemeinsame Heimat finden, wird vorbehaltlich der Abschlüsse der Förderverträge in enger Abstimmung mit dem Bund und der Stadt Wien realisiert.

Dem Beschluss ging ein "fundierter, vom Institut für Sportstättenberatung (IFS) und Deloitte begleiteter Evaluierungs- und Planungsprozess voraus", so der ÖFB. Der sich "rasant entwickelnde Standort Wien-Aspern bietet durch die hervorragende öffentliche Verkehrsanbindung, die bestehende Infrastruktur und weitere geplante Projekte ideale Rahmenbedingungen".

Auf dem Gelände werden nach Abschluss der Fördervereinbarungen sowie dem Liegenschaftserwerb neben den Büroräumlichkeiten des ÖFB inkl. Konferenzbereich ein Kleinstadion, Kabinen- und Funktionsräume, drei weitere Naturrasenplätze sowie ein Kunstrasenplatz errichtet.

Milletich: "Eine neue Heimat für das Nationalteam"

"Ich bin überglücklich, dass es gelungen ist, dieses Leuchtturmprojekt zu realisieren. Die Schaffung einer eigenen Infrastruktur ist für den ÖFB ist essentiell, um im internationalen Fußball konkurrenzfähig zu bleiben. Jetzt wurden im Präsidium die letzten Weichen dafür gestellt. Das Trainingszentrum wird dem ÖFB und seinen Nationalteams eine echte Heimat bieten", so ÖFB-Präsident Gerhard Milletich.

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler sagt: "Ich beglückwünsche den ÖFB zu dieser richtungsweisenden Entscheidung, die dazu beitragen wird, den österreichischen Fußball auf der Überholspur zu halten. Dieses State-of-the-Art-Trainingszentrum wird nicht nur erstklassige Trainingsbedingungen bieten, es wird auch viel zur Identitätsstiftung, zur Entwicklung eines noch stärkeren Wir-Gefühls aller sportlichen und organisatorischen Einheiten beitragen - für mich ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor."