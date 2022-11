Stade Reims stellt Patrick Pentz nicht fürs ÖFB-Team ab: "Kann nichts machen"

Stade Reims stellte ÖFB-Teamspieler Patrick Pentz nicht fürs Nationalteam ab. "Ich kann nichts machen", sagt der 25-Jährige zur Situation.

Eine Abstellpflicht gibt es lediglich für die Fußballer der Weltmeisterschaft. Für alle Nationen die lediglich Freundschaftsspiele austragen, hat die FIFA eine Empfehlung ausgesprochen.

Dieser kam Stade Reims nicht nach und stellte Torhüter Patrick Pentz nicht für die Länderspiele gegen Andorra und Italien ab. "Ich kann nichts machen, wenn der Verein Nein sagt. Wir fangen ja am 28. November wieder mit dem Training an", sagt Pentz zur Kronen Zeitung.

In den vergangenen sieben Spielen verlor der Ex-Austrianer seinen Stammplatz an den 22-jährigen Yehvann Diouf aus Frankreich, der nur sechs Treffer kassierte. Pentz kassierte in gleich vielen Partien 14 Tore.

"Ich muss meine Situation in den Griff kriegen, beim Verein wieder spielen, das ist das tägliche Brot. Ich bin der Typ, der voll reinbüffelt, ihnen zeige, was ich draufhabe", so Pentz. "Wenn ich im Winter wieder spiele, bin ich auch beim Nationalteam wieder Thema. Schnell raus, schnell wieder rein."

Im aktuellen ÖFB-Kader von Ralf Rangnick stehen Daniel Bachmann (Watford FC), Heinz Lindner (FC Basel) und Alexander Schlager (LASK).