Sechs Tore in drei Spielen: Hütteldorf schwärmt von "Il Fenomeno" Guido Burgstaller

Guido Burgstaller ist warm gelaufen. In den vergangenen drei Partien erzielte der SK-Rapid-Stürmer sechs Tore - Mit- und Gegenspieler schwärmen nach dem 1:0-Sieg gegen den LASK von dem 33-Jährigen.

Im Sommer verpflichtete der SK Rapid Guido Burgstaller für 500.000 Euro vom FC St. Pauli. Und obwohl der Villacher 20 Tore und neun Vorlagen aus der Vorsaison auf der Visitenkarte hatte, ist eine halbe Million Euro für einen 33-jährigen Spieler im österreichischen Fußball definitiv nicht Usus.

Mit nur zwei Treffern in den ersten acht Bundesliga-Partien nach seiner Rückkehr zu Rapid gestaltete sich Burgstallers Start schwierig. Heute ist davon keine Rede mehr. Sechs Tore erzielte "Burgi" in den vergangenen drei Liga-Partien, traf dreimal gegen den TSV Hartberg, zweimal gegen Austria Lustenau und steuerte gegen den LASK am Wochenende das entscheidende Tor zum 1:0-Heimsieg bei.

Ein wichtiger Erfolg für die Wiener, die damit an der Austria vorbeiziehen und auf Rang vier klettern. Einen Platz davor steht noch immer der LASK, ausgestattet mit einem Polster von sechs Punkten nach vorne und fünf nach hinten.

Zoran Barisic: "Er ist für uns eine wichtige Person"

Spricht man Protagonisten in Hütteldorf auf Burgstaller an, wird geschwärmt. Für Interimstrainer Zoran Barisic ist der Mittelstürmer ein Role Model für alle Mitspieler rundherum. "Man sieht nicht nur seine Qualität, sondern auch die Einstellung, die er mitbringt. Außerhalb des Platzes ist er für uns eine sehr wichtige Person, vor allem für die jungen Spieler ist er als Vorbild dienlich. Er ist ein absoluter Teamplayer und wir sind froh, so einen Klasse-Spieler in unseren Reihen zu haben", weiß Barisic bei Sky.

Marco Grüll sieht in seinem Kollegen einen Spieler, der aktuell "aus so gut wie jeder Chance ein Tor macht". Grüll weiter: "Am Anfang hat er vielleicht nicht seine Lieblingsposition gespielt, aber mittlerweile ist er unser Mittelstürmer und macht seine Tore. Genau dafür ist er da."

Philipp Ziereis: Burgstaller? "Er ist ein Phänomen"

Auch beim Gegner sind Burgstallers Qualitäten kein Geheimnis mehr. LASK-Innenverteidiger Philipp Ziereis, der mit Burgstaller vergangene Saison noch beim FC St. Pauli kickte, sieht in dem 25-fachen österreichischen Nationalspieler "ein Phänomen": "Er macht Dinge, die keiner macht und deshalb ist es ungemein schwer, gegen ihn zu spielen. Leider hat er heute seine Qualitäten wieder unter Beweis gestellt."

Zurückhaltend zeigt sich eigentlich nur Burgstaller selbst. Lieber analysiert er das Spiel selbst, spricht von einem "Entwicklungsprozess" und "kleinen Schritten nach vorne". Und seine persönlichen Leistungen? "Als Stürmer ist man immer abhängig von der Mannschaft und zurzeit werde ich super gefüttert. Es macht großen Spaß, wenn man in die Box kommt und Bälle bekommt."