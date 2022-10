Vorwürfe gegen Gerhard Milletich - ÖFB-Präsident weist Anschuldigungen zurück

Laut einem Medienbericht soll ÖFB-Präsident Gerhard Milletich sein Ehrenamt dafür genützt haben, um Inserate für sein privates Unternehmen zu lukrieren. Der 66-Jährige dementiert die Vorwürfe.

Wie der Kurier am Sonntag berichtet, hat ÖFB-Präsident Gerhard Milletich im Zuge von Vorstellrunden mit Sponsoren des Verbandes um Inserate in seinen eigenen Magazinen geworben. Milletich, Geschäftsführer des Bohmann-Verlages, soll bei mindestens sieben Sponsoren und Partnern des ÖFB vorstellig geworden sein.

Ein Vertreter eines ÖFB-Partners wird im Kurier zitiert: "Ich finde es befremdlich, dass ein Mann in dieser Position den Kontakt sucht und in einer angenehmen Atmosphäre dazu auffordert, wirtschaftliche in Verbindung zu treten. Für mich stellt dies das Ausnutzen des Präsidentenamtes dar."

Andere sprechen von "Stammtisch-Mentalität", "fehlendem Gespür" und einer "roten Linie, die überschritten wurde".

In einem Schreiben an seine ÖFB-Präsidiumskollegen rechtfertigt sich Milletich und weist die Vorwürfe zurück. Die Anschuldigungen seien "total haltlos", es sei "mein Beruf, Inserate zu verkaufen". Man wolle ihn "in ein schlechtes Licht rücken". Er wäre mit diesen Unternehmen schon Jahrzehnte in Geschäftsbeziehungen.