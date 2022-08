Höjlund-Ersatz! Sturm Graz verpflichtet Celtic-Stürmer Albian Ajeti

Sturm Graz schlägt noch einmal auf dem Transfermarkt zu: Die Grazer verpflichten den Schweizer Nationalstürmer Albian Ajeti - er soll nun die Tore im Angriff des SK Sturm erzielen.

Am Dienstag verpflichtete der SK Sturm Offensivmann William Böving (19) für 2,2 Millionen Euro vom FC Kopenhagen, am Mittwoch schlagen die Steirer erneut zu: Albian Ajeti kommt leihweise von Celtic Glasgow, der SK Sturm verfügt über eine Kaufoption von 2,5 Millionen Euro.

Der 25-Jährige erzielte für den FC Basel in 96 Partien 43 Tore und bereitete 21 weitere Treffer vor. Im Sommer 2019 wechselte der elffache Schweizer Nationalspieler für 11,3 Millionen Euro zu West Ham in die Premier League. In London begann seine Karriere zu stocken, in zwölf Auftritten konnte er nicht treffen. Für 5,5 Millionen Euro zog Ajeti im Sommer 2020 zu Celtic weiter, für die Schotten traf er neunmal in 48 Partien - fünf Vorlagen inklusive.

"Die Gespräche mit dem SK Sturm Graz, Andreas Schicker und Trainer Christian Ilzer haben mich sofort überzeugt und mir sofort das Gefühl gegeben, hier am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein. Sturm Graz ist ein großer Klub mit großer Tradition und ich freue mich sehr, künftig in Graz auflaufen zu dürfen. Ich will meine Qualitäten und meine Erfahrung schnellstmöglich einbringen und dem Team so sowohl in der Meisterschaft, als auch in der bevorstehenden Gruppenphase der Europa League weiterhelfen", sagt Ajeti zu seinem Wechsel nach Graz.

Schicker: "Bin von seiner Qualität vollends überzeugt"

"Ich verfolge Albians Werdegang bereits seit Jahren und bin von seiner Qualität vollends überzeugt - jetzt hat sich auch die Möglichkeit einer Verpflichtung ergeben. Seine Vita und seine Erfahrung sprechen für sich. Albian ist extrem handlungsschnell, stark im Kopfballspiel, hat einen Torriecher und bringt generell Qualitäten mit, die unserem Spiel guttun werden. Nach einem für ihn persönlich schwierigeren Jahr in Glasgow hat er mir ganz klar signalisiert, dass er beim SK Sturm wieder voll durchstarten möchte", sagt Sturm-Geschäftsführer Andreas Schicker in einer Aussendung.

Zuletzt wurde der SK Sturm mit Roko Simic von Red Bull Salzburg und Ex-Grazer Kelvin Yeboah von Genua in Verbindung gebracht. Die Wahl fiel nun auf Ajeti, der bei Sturm seine Karriere wieder in Schwung bringen will.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Mit Luca Kronberger verleiht der SK Sturm dafür einen Offensivspieler an die SV Ried. Der 20-jährige U21-Teamspieler wechselte im Jänner von der Admira an die Mur und absolvierte im Frühjahr acht Bundesliga-Einsätze für die Schwarz-Weißen.