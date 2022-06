Gerücht: Sturm Graz verpflichtet Angreifer Milan Toth

Der SK Sturm holt mit Milan Toth wohl einen Potenzial-Stürmer aus Ungarn. Der 20-Jährige soll im Sommer nach Graz übersiedeln.

Wie Nemzeti Sport am Samstag berichtet, hat Sturm Graz mit Szombathelyi Haladás eine Einigung bezüglich Angreifer Milan Toth gefunden. Für Toth wäre eine Ablösesumme fällig - er steht in Szombathely noch bis Sommer 2023 unter Vertrag.

Noch am heutigen Sonntag soll der 20-Jährige für den anstehenden Medizincheck nach Graz reisen. Sein Manager Viktor Haisza wollte das Gerücht weder dementieren noch bestätigen.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Toth kickte in der abgelaufenen Saison für Haladas in Ungarns zweiter Liga und erzielte elf Tore in 34 Ligaspielen und sammelte zudem vier Vorlagen.