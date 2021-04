SK Rapid Wien verlängert Vertrag mit Dietmar Kühbauer

Geheimnis war es keines mehr, jetzt ist es aber auch fixiert: Der SK Rapid verlängert den Vertrag mit Cheftrainer Dietmar Kühbauer. Kühbauers neues Arbeitspapier in Hütteldorf wird bis Sommer 2023 laufen.

Die formelle Unterschrift wird in den kommenden Tagen erfolgen, alle Details sind bereits per Handschlag vereinbart.

"Die Vertragsverlängerung ist kein Geschenk zum 50. Geburtstag, sondern das logische Ergebnis der professionellen Arbeit von Didi Kühbauer und seinem Trainerteam. Didi hat die Mannschaft in einer sehr prekären Situation übernommen und trotz der schwierigen Rahmenbedingungen gerade in den letzten 12 Monaten in allen Bereichen stark verbessert", sagt Geschäftsführer Zoran Barisic kurz vor Kühbauers 50. Geburtstag.

Kühbauer: 54 Siege in 104 Spielen bei Rapid

Bis dato verantwortete Kühbauer exakt 104 Pflichtspiele als Rapid-Cheftrainer. Dabei konnten 54 Siege bejubelt werden, 19 Mal wurden die Punkte geteilt.

Mit dem erreichten Punkteschnitt von 1,74 Zählern pro Pflichtspiel wird er in den letzten zwei Jahrzehnten nur vom Meistertrainer aus dem Jahr 2008, Peter Pacult, übertroffen, der es in 210 Pflichtspielen auf einen Schnitt von 1,79 Zählern brachte.

"Ich bin sehr glücklich, dass wir nun die Verlängerung unter Dach und Fach gebracht haben. Jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr ich für diese Aufgabe brenne und mit welcher Freude und Leidenschaft ich für meinen Herzensklub Rapid arbeite. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und danke den Verantwortlichen für das in mich und mein Team gesetzte Vertrauen", sagt Kühbauer.