Rapid Wien bestätigt Verpflichtung von Marco Grüll

Im Winter konnte der SK Rapid den Transfer von Marco Grüll aus finanziellen Gründen nicht realisieren. Dennoch wird der Offensivspieler im Sommer in Hütteldorf andocken. Das bestätigt Sportdirektor Zoran Barisic.

350.000 Euro soll die SV Ried im Jänner für Schlüsselspieler Grüll verlangt haben. Eine stolze Summe, wenn man bedenkt, dass der Vertrag des 22-Jährigen im Juni endet. Da sich Rapid mit dem Spieler aber bereits einig ist, wird Grüll im Juni nach Hütteldorf übersiedeln.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Marco Grüll ist ab 1. Juni ein Rapidler", bestätigt Sportdirektor Zoran Barisic im Gespräch mit der Kronen Zeitung. Somit sichern sich die Rapidler den vielversprechenden Offensivmann ablösefrei.

Grüll erzielte in der laufenden Saison für die SV Ried in 14 Bundesliga-Partien fünf Tore. Insgesamt kann der Salzburger auf 25 Tore und 30 Vorlagen für die Oberösterreicher verweisen, die meisten davon in der zweiten Liga.

SK Rapid: Dietmar Kühbauer soll bleiben

Neben Grüll soll in der kommenden Saison auch Dietmar Kühbauer für den SK Rapid arbeiten. Sein Vertrag läuft aus, soll aber verlängert werden, so Barisic zur Krone: "Er weiß, dass wir verlängern wollen. Wir werden uns in den nächsten Wochen zusammensetzen!"