SK Sturm Graz - WSG Tirol: Fußball Bundesliga heute live im TV, Livestream & Liveticker sehen

Am heutigen Samstag trifft in der tipico Bundesliga der SK Sturm Graz auf WSG Tirol. Mit SPOX erfährt ihr, wo ihr die Partie im TV, Livestream & Liveticker sehen könnt.

Beide Teams konnten in den letzten Runden ordentlich an Selbstvertrauen tanken. Während die Grazer in Salzburg überraschten und Wacker Innsbruck im ÖFB-Cup erledigten, servierte die WSG zuletzt FC Admira mit 3:0 ab und schlug den formstarken SKN mit 1:0.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Sturm musste bisher erst eine Niederlage hinnehmen und zeigte sich dabei im Aufwärtstrend. Zudem könnte Spielmacher Otar Kiteishvili zurückkehren, der Georgier verpasste aufgrund eines Muskelbündelrisses die letzten fünf Partien. Sein Comeback könnte das Mittelfeld der Steirer weiter verstärken, so überzeugte Ivan Ljubic auf der Zehn sowie Jon Gorenc-Stankovic auf der Sechs - gut möglich, dass Kiteishvili als Verbindungsspieler auf der Acht seine Chance bekommt.

© GEPA

SK Sturm - WSG Tirol live im TV & Livestream

Die Partie wird ausschließlich auf Sky gezeigt. Auf Sky Sport Austria 3 läuft das Spiel ab 17 Uhr (16 Uhr Vorbericht), auf Sky Sport Austria 1 werden zudem alle Höhepunkte in Konferenzschaltung übertragen.

Sturm Graz - Wattens im Liveticker

Für jene, die kein Sky-Abo besitzen, empfehlen wir unseren umfassenden Liveticker (ab 17 Uhr). Bitte hier entlang.

Mögliche Aufstellungen

Sturm: Siebenhandl - Ingolitsch, Nemeth, Gorenc-Stankovic, Dante - Hierländer, Ljubic, Kiteishvili, Kuen - Friesenbichler, Jantscher

Ersatz: Schützenauer - Komposch, Jäger, Gazibegovic, F. Mwepu, Huspek, Shabanhaxhaj, Balaj

Es fehlen: Geyrhofer (Sprunggelenksverletzung), Trummer (Kreuzbandriss)

Fraglich: Wüthrich (muskuläre Probleme)

WSG: Oswald - Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg - Baden Frederiksen, Petsos, Celic, Rieder - Yeboah, Dedic

Ersatz: Ozegovic - Hager, Soares, Buchacher, Smith, Anselm, Naschberger, Pranter

Es fehlt: Jauregui (rekonvaleszent)

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 9. Spieltag