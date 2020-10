Stimmen zum vierten Bundesliga-Spieltag: "Probleme aufgrund der Strapazen der letzten Wochen"

Es war ein torreicher Bundesliga-Nachmittag und zwangsweise auch einige Enttäuschungen. Altach-Trainer Alex Pastoor ist nach der Klatsche gegen Salzburg (7:1) bereits unter Druck, Rapid konnte nach dem Sieg gegen den LASK (3:0) den Status als Salzburger-Verfolger festigen. Christian Ilzer war nach dem ersten Sieg mit seinem neuen Team sichtlich erfreut (4:0).

Red Bull Salzburg - TSV Hartberg 7:1

Jesse Marsch (Salzburg-Trainer): "Die letzten 24 Stunden waren nicht einfach für unsere Jungs. Darum bin ich so zufrieden mit der Leistung heute. Wir haben jetzt zwei Tage frei. Müssen morgen wir wieder Tests machen. Dann testen wir wieder am Mittwoch. Wir haben in den letzten acht Monaten oft mit den Jungs gesprochen, dass unser größter Gegner vielleicht das Virus ist. Ich glaube, die Jungs haben das sehr gut gemacht bisher. Wir haben mit der Champions League Großes erreicht."

Markus Schopp (Hartberg-Trainer): "Wir wussten, der Gegner hat ein hohes, extrem intensives Spiel. Wir wollten von Anfang an stabil sein und über Wechsel ins Spiel zu kommen. Unser Plan ist in der ersten Halbzeit durch Standards zunichtegemacht worden. Da muss man besser verteidigen. Ich finde, dass es in der zweiten Halbzeit spielerisch besser war, der Gegner hat die Räume, die größer geworden sind, perfekt genutzt. Ich glaube, dass wir weiter sind, als dieses Resultat zeigt. Aber es muss dem Letzten bewusst werden, dass das, was wir uns letztes Jahr erarbeitet haben, jetzt vorbei ist. Es geht beinhart ums Überleben."

SK Rapid - LASK 3:0

Dietmar Kühbauer (Rapid-Trainer): "Ich bin sehr zufrieden, weil ich eine Mannschaft gesehen habe, die von Minute eins das Spiel gewinnen wollte, gute Aktionen hatte, Tore zur richtigen Zeit geschossen und wenig Möglichkeiten zugelassen hat. Es war ein Spiel, das ich eigentlich in der Form noch nicht gehabt habe. Der LASK hat eine sehr gute Mannschaft und wir haben sie eigentlich das ganze Spiel in die Schranken gewiesen. Das freut mich ungemein für die Mannschaft. Trauner ist der Stabilisator des LASK, darüber braucht man nicht reden, ich will die Leistung meiner Mannschaft aber nicht schmälern. Es war ein schöner und wichtiger Sieg für uns."

Dominik Thalhammer (LASK-Trainer): "Es war ein sehr verdienter Sieg für Rapid, der auch der Chronologie der Ereignisse geschuldet war. Zwei lange Bälle, zwei Tore - dann waren wir nicht mehr in der Lage, zurückzukommen, ich denke auch aufgrund der Strapazen und der Intensitäten der letzten Wochen. Wir hatten dann Probleme, kompakt zu agieren, die Räume zu schließen und sind nicht mehr so in unsere Pressingsituationen gekommen. Auch haben wir mit dem Ball die Zuversicht verloren. Zweite Hälfte sind wir gut reingestartet, nach dem Ausschluss haben wir diesen Vorteil aber wieder verloren. Trauner ist extrem kopfballstark, mit ihm hätten wir möglicherweise mehr Kontrolle gehabt. Er hat natürlich stark gefehlt, das soll aber keine Ausrede für die Niederlage sein."

SK Sturm - SCR Altach 4:0

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): "Ein schöner Erfolg, der uns gut tut. Wir haben gut gegen den Ball gearbeitet, das hat schon bei den Stürmern begonnen. Nach drei Unentschieden haben wir diese drei Punkte auf souveräne Art geholt. Defensiv haben wir alles gut kontrolliert, das haben wir als Kollektiv gegen eine Ballbesitz-Mannschaft richtig gut gemacht. Es ist ein Moment, den wir genießen können, aber wir haben noch viel Arbeit vor uns."

Alex Pastoor (Altach-Trainer): "Wir sind selber Schuld. Wir haben den Gegner eingeladen Tore zu schießen. Defensiv war es schlecht bis katastrophal. Mit dem Ball haben wir etwas versucht, aber mit viel zu wenig Vertrauen. Kämpferisch - mit und gegen den Ball - war das unglaublich schlecht."

Christian Möckel (Altach-Sportdirektor): "Wenn wir nur 40 Prozent unserer Zweikämpfe gewinnen, dann hat das nichts mit Profifußball oder einer geschlossenen Mannschaftsleistung zu tun. Wenn man den Basics nicht nachgeht, gewinnt man nirgends im Sport, egal in welcher Liga."

