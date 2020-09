Bericht: Christoph Schösswendter bei FC Admira freigestellt

Bei der Admira brodelt es gewaltig. Nach dem desolaten Start in die Bundesliga-Saison mit 1:9 Toren (1:4 und 0:5) samt Trennung von Trainer Zvonomir Soldo, soll nun Klub-Ikone Christoph Schösswendter vom Verein freigestellt worden sein.

Davon berichtet Sky Sport Austria im Bezug auf eigene Quellen. Der Innenverteidiger war erstmals von 2013 bis 2016 im Verein aktiv und kehrte nach Stationen beim SK Rapid und Union Berlin Anfang 2019 zurück. Insgesamt brachte er es bislang auf 138 Spiele, womöglich wird es auch bei dieser Zahl bleiben.

Am heutigen Tag regnete es bereits Kritik der sportlichen Verantwortlichen im Verein. Allen voran Interimscoach Patrick Helmes wurde von Franz Wohlfahrt und Felix Magath öffentlich kritisiert, aber auch die Spieler bekamen ihr Fett weg. "Einige sind noch nicht reif für die Liga, andere verstehen nicht, worauf es ankommt. Ich werde ihnen weiter so lange am Arsch gehen, bis sie es kapieren", meinte Wohlfahrt in der Kronen Zeitung Richtung der Spieler.

Womöglich war dies bereits ein Vorbote für die Ausbootung des ehemaligen Kapitäns. In der Aussendung des Verein heißt es, dass nicht mehr mit mit ihm geplant wird, die Gründe werden allerdings nicht genannt.