SCR Altachs Christian Gebauer vor Unterschrift bei Arminia Bielefeld

Genau in seinem letzten Vertragsjahr lieferte Christian Gebauer beim SCR Altach die bislang stärkste Saison seiner Karriere. Damit spielte er sich in die Notizbücher zahlreicher Klubs, den Zuschlag erhalten dürfte nun Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld.

Lange Zeit schien ein Wechsel innerhalb der Liga die realistischere Variante zu sein, vor allem der WAC galt als potenzieller Abnehmer. Wie die Tiroler Tageszeitung nun aber berichtet, steht Gebauer vor einem Wechsel in die deutsche Bundesliga.

Sensations-Aufsteiger Bielefeld ist drauf und dran, nach Manuel Prietl den nächsten Österreicher unter Vertrag zu nehmen. Die Vertragsunterzeichnung bei der Arminia scheint kurz bevor zu stehen.

Christian Gebauer: "Lassen wir uns überraschen"

Auf Nachfrage der Tiroler Tageszeitung antwortete der 26-Jährige verhalten: "Lassen wir uns überraschen." Alles andere als ein Dementi.

Kein er seiner Form von fünf Toren und sechs Vorlagen der aktuellen Saison konservieren, steht ihm beim Aufsteiger auch ein Platz in der ersten Elf in Aussicht. Altach trifft am Dienstag im direkten Duell um Platz eins in der Qualifikationsgruppe gegen die Austria (20.30 Uhr im LIVETICKER)

Christian Gebauer: Leistungsdaten 2019/20