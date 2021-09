Ex-Sturm-Trainer Nestor El Maestro übernimmt Göztepe

Der ehemalige Sturm-Graz-Trainer Nestor El Maestro ist zurück im Trainergeschäft. Der 38-Jährige unterschreibt einen Zweijahresvertrag bei Göztepe in der Türkei.

Nach seinem Abschied vom SK Sturm im Juni 2020 übernahm El Maestro Al-Taawoun FC in Saudi-Arabien. Nach lediglich zwölf Partien verabschiedete sich El Maestro wieder.

Nun unterschreibt der frühere Co-Trainer bei Austria Wien, dem HSV und Schalke 04 in der türkischen Süper Lig. Schon heute leitet El Maestro sein erstes Training.

In der laufenden Saison sammelte Göztepe nur zwei Punkte in den ersten drei Ligaspielen. In der Vorsaison landete der Klub aus Izmir mit Leihspieler Peter Zulj auf dem zehnten Tabellenplatz.