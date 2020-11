Ex-Sturm-Kicker Donis Avdijaj unterschreibt beim FC Emmen

Donis Avdijaj hat einen neuen Klub gefunden. Der Ex-Sturm-Spieler unterschreibt nach seiner mehrmonatigen Vereinslosigkeit beim Eredivisie-Klub FC Emmen. Dies bestätigten die Holländer auf ihrer Homepage.

Im Sommer 2020 ging Avdijajs Engagement beim schottischen Erstligisten Hearts of Midlothian zu Ende - der Kosovare kam lediglich auf drei Einsätze. Nun heuert er in Holland an. Seit Oktober befand sich Avdijaj im Probetraining beim FC Emmen, erst jetzt einigte man sich auf eine feste Verpflichtung.

Der 24-Jährige wird bis Saisonende gebunden, anschließend gibt es eine Option auf ein weiteres Jahr.

Für den SK Sturm kickte Avdijaj in seiner Vergangenheit in 45 Pflichtspieleinsätzen, kam dabei auf dreizehn Tore und elf Assists.