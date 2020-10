Feyenoord - WAC: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Für den WAC steht am zweiten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase eine schwierige Aufgabe bevor - die Kärntner gastieren beim niederländischen Traditionsclub Feyenoord Rotterdam. Wo ihr das Spiel am heutigen Donnerstag im TV, Livestream und Liveticker seht, das verrät euch SPOX.

Nach der Auftaktrunde in der Gruppe K stehen alle Teams mit einem Zähler da. Zwischen dem WAC und ZSKA Moskau gab es ein 1:1-Unentschieden, Dinamo Zagreb remisierte mit Feyenoord torlos. Umso wichtiger wird es für die Wolfsberger sein, am zweiten Spieltag für eine kleine Überraschung in den Niederlanden zu sorgen.

In der Bundesliga läuft es für den WAC alles andere als rund. Nach fünf Spielen liegen die "Wölfe" auf Rang zehn, punktegleich mit Schlusslicht Hartberg. Für Feyenoord sieht die Situation besser aus - in der Eredivisie sammelte der Klub aus Rotterdam zwölf Punkte in sechs Partien und rangiert damit auf Platz fünf.

Feyenoord Rotterdam - Wolfsberger AC: Livestream und TV-Übertragung

Die Übertragungsrechte der Europa League liegen bei DAZN, das Spiel zwischen Feyenoord Rotterdam und dem WAC gibt es daher exklusiv auf dem Streamingdienst. Um 18.55 Uhr erfolgt der Anpiff zur Partie.

Neben dem Einzelspiel könnt Ihr Ausschnitte der Partie auch in der GoalZone, dem Konferenz-Format von DAZN, verfolgen.

Feyenoord vs. WAC: Das Spiel im LIVETICKER

Für diejenigen, die das Spiel in schriftlicher Form verfolgen möchte, liefert der SPOX-Liveticker eine perfekte Alternative, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben.

Feyenoord gegen WAC: Mögliche Aufstellungen

Feyenoord: Biljow - Nieuwkoop, Spajic, Botthegin, Haps - Kökcü, Toornstra, Teixeira - Berghuis, Linssen, Diemers

Ersatz: Marsman, Ten Hove - Geertruida, Johnston, Malacia, Narsingh, Wehrmann, Conteh, Jörgensen

Es fehlen: Senesi (gesperrt), Fer (Oberschenkelverletung), Van Beek (nach Knöcheloperation), Sinisterra (Knie), Bozenik (Fuß)

WAC: Kofler - Novak, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer - Leitgeb - Taferner, Liendl, Wernitznig - Joveljic, Dieng

Ersatz: Soldo - Pavelic, Peric, Rnic, Stratznig, Peretz, Schmerböck, Vizinger, Hodzic

Es fehlen: Sprangler (Knöchelverletzung), Giorbelidze (Adduktoren), Kuttin (Knie)

WAC gewarnt: Klare Ö-Bilanz gegen niederländische Clubs

Klare statistische Verhältnisse herrschen hingegen vor dem Europa-League-Duell des WAC mit Feyenoord. In 49 Partien gegen niederländische Vereine gingen rot-weiß-rote Teams nur 13-mal als Sieger bzw. 23-mal als Verlierer vom Platz.

Allerdings besserte der LASK zuletzt die Bilanz mit je zwei Siegen und zwei Remis gegen PSV Eindhoven bzw. Alkmaar auf.

Europa League: Tabelle der Gruppe K

Platzierung Verein Spiele G U V Tore +/- Pkt. 1 1 0 1 0 1:1 0 1 2 1 0 1 0 1:1 0 1 3 1 0 1 0 0:0 0 1 4 1 0 1 0 0:0 0 1

Europa League Gruppenphase: Der Spielplan