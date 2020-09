FC Bayern - Borussia Dortmund: Den DFL-Supercup im TV, Livestream und Liveticker sehen

Im DFL-Supercup trifft am Mittwoch um 20:30 Uhr Meister FC Bayern München in der Allianz Arena auf Vizemeister Borussia Dortmund. SPOX zeigt euch, wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der Supercup mit dem FC Bayern und dem BVB steht an! Willst Du live dabei sein, ist dies mit dem Probemonat auf DAZN kostenlos möglich.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Dieser Supercup-Gipfel am heutigen Mittwoch ist besonders. Statt bei der klassischen Ouvertüre vor dem Liga-Start um die erste Trophäe der Saison zu kämpfen, stehen der von Titel zu Titel eilende FC Bayern München und Dauer-Herausforderer Borussia Dortmund nach Frusttagen unter Druck.

Mit einem prestigeträchtigen Sieg können die zwei Topclubs ihre jüngsten Rückschläge aber schnell wieder hinter sich lassen. "Wir haben das Vertrauen in unsere Stärke immer noch", kündigte der selbstbewusste Tripletrainer Hansi Flick vor dem ewig brisanten Kräftemessen an.

Wegen der Coronavirus-Pandemie findet der Schlager nicht nur später als üblich, sondern auch ohne Zuschauer statt. Am sportlichen Wert der in über 200 Ländern übertragenen Partie ändert das jedoch nichts.

Die Vorfreude bei Flick und Lucien Favre war nach den Pleiten der Bayern in Hoffenheim (1:4) und der Borussia in Augsburg (0:2) dagegen erst einmal dahin. Beide wollen ihren erlesenen Ensembles bis zum Anpfiff in der Münchner Arena die Lehren aus den Niederlagen aufzeigen.

DFL-Supercup: FCB gegen BVB live im TV und Livestream sehen

Der Supercup zwischen dem FC Bayern und dem BVB ist live auf DAZN zu sehen. Erstmals als Experte dabei sein wird Sandro Wagner. Der 32-Jährige begleitet die Partie ab 20 Uhr mit Moderator Alexander Schlüter und Kommentator Jan Platte live aus der Allianz Arena.

Neben dem Supercup zeigt der Streamingdienst zahlreiche weitere Topspiele aus der Welt des Fußballs: Champions League, Europa League, Bundesliga, LaLiga, Serie A oder Ligue 1 - auf DAZN seid Ihr richtig. All das könnt Ihr sogar für einen Monat kostenlos testen.

Alternativ wird die Partie auch im Free-TV im ZDF übertragen. Bei ZDF SPORTextra, das um 20.15 Uhr auf Sendung geht, ist mit Hanno Balitsch ebenfalls ein Ex-Profi als Experte im Einsatz. Beim öffentlich-rechtlichen Sender steht auch ein Livestream bereit.

© imago images / Philippe Ruiz

Bayern gegen Dortmund: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Beim FC Bayern kehren die gegen Hoffenheim geschonten Goretzka und Lewandowski wohl in die Startelf zurück. Der BVB muss unter anderem auf Hazard, Morey und Zagadou verzichten.

Bayern : Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - L. Sané, T. Müller, Gnabry - Lewandowski

: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - L. Sané, T. Müller, Gnabry - Lewandowski BVB: Bürki - Can, Hummels, Akanji - Piszczek, Delaney, Guerreiro - Reus, Brandt - Sancho, Haaland

Bayern vs. BVB im Liveticker

Freilich könnt ihr das Spiel auch in unserem Liveticker mitverfolgen.

Supercup: Die Sieger der vergangenen Jahre

Seit 2010 wird der Wettbewerb unter dem jetzigen Namen ausgetragen, fünf der zehn Siege gingen an den FC Bayern.