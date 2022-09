Österreich vs. Kroatien, Übertragung: Nations League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Österreich fordert in der Nations League den amtierenden Vize-Weltmeister Kroatien heraus. SPOX verrät, wie man das Länderspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben kann.

Erst der Weltmeister, jetzt der Vize-Weltmeister: Nach der 0:2-Niederlage am Donnerstag gegen Frankreich bekommt es Österreich in der Nations League nun mit Kroatien zu tun. Das ÖFB-Team um Kapitän David Alaba empfängt die Auswahl um Top-Star Luka Modrić am heutigen Sonntag, den 25. September im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Anstoß ist dort um 20.45 Uhr.

Die Kroaten konnten am Donnerstag unterdessen einen Erfolg gegen Dänemark einfahren, dank der Tore von Borna Sosa und Lovro Majer sprang ein 2:1 heraus. Christian Eriksen glich zwischenzeitlich aus, der Gleichstand hielt aber lediglich zwei Minuten an.

Österreich gegen Kroatien: Wie sieht es mit der Übertragung des Aufeinandertreffens in der Nations League aus? Hier gibt es alle Informationen dazu.

© getty David Alaba und Co. treten nach Frankreich nun gegen Kroatien an.

Österreich vs. Kroatien, Übertragung: Nations League heute live im TV und Livestream

Es wird nicht nur eine Möglichkeit geben, das Kräftemessen zwischen Österreich und Kroatien live im TV und Livestream zu verfolgen. Das Spiel wird sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV ausgestrahlt.

Einerseits nimmt sich der ORF der Übertragung an. Genauer: Die Begegnung gibt es live bei ORF1 zu sehen. Sendungsstart ist um 20.15 Uhr. Rainer Pariasek ist als Moderator im Einsatz, kommentieren wird Boris Kastner-Jirka gemeinsam mit Roman Mählich. Für die Analyse sind Herbert Prohaska und Helge Payer zuständig. Der ORF lässt Euch das Duell auch via Livestream verfolgen. Das könnt Ihr in der ORF-TVthek tun.

Es ist darüber hinaus auch möglich, bei DAZN einzuschalten. Der kostenpflichtige Streamingdienst hält die Rechte an der Nations League, dementsprechend werden dort auch die heutigen Partien gesendet. Stefan Galler kommentiert das Österreich-Spiel.

Zum ÖFB-Rekordspiel: Die legendärsten Sprüche von Marko Arnautovic © getty 1/22 Auf dem Platz ist Arnautovic Leistungsträger, aber auch abseits des Fußballs liefert er stets das eine oder andere Schmankerl. Jetzt ist er Rekordspieler des ÖFB. Zu diesem Anlass hat SPOX seine besten Sprüche gesammelt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit © getty 2/22 "Wir waren haushoch überlegen, es hätte 8- oder 9-stellig ausgehen können." (Arnautovic nach dem 4:1-Auswärtssieg über Nordmazedonien in der EM-Quali) © getty 3/22 "Man kann sagen, Marcel Koller ist der Vater einer Familie, und wir als Kinder harmonieren gut.“ © getty 4/22 "Trainer, ich schwöre bei meiner Mutter, ich gehe schlafen, ich bin fit, ich bringe Leistung, ich mache Tor, ich mache Vorlage." (Arnautovic im Gespräch mit dem Ö3-Callboy, der sich als Didi Constantini ausgab) © getty 5/22 "Hallo, wie geht's? - Mir geht's gut! - Was machst? - Nichts." ( Arnautovic auf die Frage, was er in der Vorbereitung auf das Aserbaidschan-Spiel mit dem Teamchef besprochen hat) © getty 6/22 "Sobald etwas gut geht, bin ich der Gott von Österreich und Weltklasse. Aber sobald ich ein Feuerzeug auf den Boden fallen lasse, und die Medien sehen das, dann reden gleich alle von einer Explosion.“ © getty 7/22 "David (Alaba, Anm.) ist ein lieber, netter Junge. Er ist ja der Engel von Österreich, nicht der Badboy.“ © getty 8/22 "In Bremen war ich mit jedem gut, da hat mich auch keiner gehasst. Außer vielleicht die Medien.“ © getty 9/22 "Wenn man einem Fußballer den Ball weg nimmt, ist das wie ein Tod." (Arnautovic über seine Suspendierung in Bremen) © getty 10/22 "Ich kenne keinen Schiedsrichter auf dieser Welt.“ © getty 11/22 "Ich verdiene so viel, ich kann dein Leben kaufen." (Arnautovic zu einem Polizisten) © getty 12/22 "Für mich auch Mahlzeit." (Arnautovic eröffnet die PK vor dem Russland-Spiel) © getty 13/22 "Die Russen kommen und sagen, wir waren bei der WM und ihr im Urlaub.“ © getty 14/22 "Shampoo" - Marko Arnautovic zieht den Hut vor der Leistung von ÖFB-Torwart Heinz Lindner. © getty 15/22 "Ist eigentlich Pizza noch bei Bremen?! Puh, mit 38 würde ich mich glaube ich in der Verteidigung aufstellen. Da ist nichts mehr mit Sturm." (Bei der Antritts-PK bei West Ham) © getty 16/22 "Ich bin aus Enschede gekommen. Da, wo ich gewohnt habe, waren Kühe und Pferde. Ich habe auf dem Land gelebt. Dann fliegst du ab, landest und auf einmal bist du in einer Großstadt mit Fashion Weeks, Top-Restaurants, Top-Klubs, alles mit 19.“ © getty 17/22 Über Kritiker in den Sozialen Medien: "Das sind Leute, die kein Leben, keine Arbeit und keine Ahnung haben. Sie sitzen halt vor dem Laptop. Mir ist das wurscht, sollen sie." © getty 18/22 "Bei mir wird oft genug eine Ameise aus einem Elefanten gemacht.“ © getty 19/22 Über sein erstes Spiel in Stoke-on-Trent nach seinem West-Ham-Wechsel: "Sogar Kinder sagten furchtbare Dinge über mich. Ich dachte: Haben eure Eltern euch keine Intelligenz mitgegeben?" © getty 20/22 "Er liebt mich definitiv mehr als ich ihn liebe!" Marko Arnautovic scherzt über seine Bromance zu West-Ham-Kapitän Mark Noble. © getty 21/22 "Man kann sich nicht mehr das leisten, was man sich vorher geleistet hat. Ich habe eine große Verantwortung. Die Kids werden älter, können irgendwann Zeitung lesen und googeln, was der Papa so getrieben hat.“ © getty 22/22 "Es ist eine Ehre und es macht mich stolz. Aber ich habe jetzt keine Superkraft bekommen. Ohne Mannschaft bin ich nichts. Ich bin nicht der Größte, der Beste". (Arnautovic über sein ÖFB-Rekordspiel)

Österreich vs. Kroatien, Übertragung: Nations League heute im Liveticker

Nichts von Österreich gegen Kroatien verpasst man auch bei SPOX. Hier steht nämlich ein Liveticker zur Verfügung, der schriftlich über alles Wichtige informiert.

