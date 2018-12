Erneut Weltklassefeld beim Porsche Tennis Grand Prix

Der 42. Porsche Tennis Grand Prix lockt einmal mehr die besten Spielerinnen der Welt nach Stuttgart: Bereits jetzt haben zahlreiche Topstars für das Traditionsturnier vom 20. bis 28. April 2019 in der Porsche-Arena gemeldet

Darunter wird mit Simona Halep (Rumänien) auch die French-Open-Siegerin und aktuelle Nummer eins der Weltrangliste sein.

Elina Svitolina (Ukraine), die Gewinnerin der WTA Finals in Singapur, wird ebenso in Stuttgart aufschlagen wie die Weltranglisten-Zweite Angelique Kerber (Deutschland). Die Porsche-Markenbotschafterin hat das Turnier 2015 und 2016 gewonnen und sich in dieser Saison den Traum vom Wimbledonsieg erfüllt.

Aus den Top 10 der Weltrangliste kommen zusätzlich die Titelverteidigerin Karolina Pliskova (Tschechien), ihre Teamkollegin und zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova sowie Daria Kasatkina (Russland), eine der Aufsteigerinnen des Jahres 2018.

Daneben werden auch wieder die ehemaligen Stuttgart-Siegerinnen Julia Görges (Deutschland/2011) und Maria Sharapova (Russland/2012, 2013, 2014) erwartet.

Turnierdirektor in Stuttgart in "stolz"

"Dass wir den Tennisfans bereits jetzt ein Teilnehmerfeld mit sechs Top-10- Spielerinnen präsentieren können, macht uns stolz und zeigt, wie gerne die Topstars zu uns in die Porsche-Arena kommen", sagt Turnierdirektor Markus Günthardt.

"Die Nummer 1 der Welt und die Gewinnerin der WTA Finals, dazu die Siegerinnen der Grand-Slam-Turniere von Paris und Wimbledon - viel besser geht es nicht. Dieser große Zuspruch der Spielerinnen zeigt, dass bei uns das Gesamtpaket stimmt. Ich freue mich für unsere Zuschauer."

Attraktive Weihnachtsaktion

Wer seine Wunschtickets für den Porsche Tennis Grand Prix 2019 im Rahmen der Weihnachtsaktion vom 6. bis 24. Dezember kauft, kann sich ein attraktives Geschenk sichern: Die ersten 444 Besteller erhalten als Zugabe das Buch "40:LOVE", das die glanzvolle Geschichte des Porsche Tennis Grand Prix erzählt.

Auf 640 Seiten gibt es besondere Fotos und amüsante Anekdoten über so großartige Spielerinnen wie Tracy Austin, Martina Navratilova und Steffi Graf. Die Karten sind beim Easy Ticket Service unter der Telefonnummer +49 711 2 55 55 55 sowie im Internet auf www.easyticket.de erhältlich.