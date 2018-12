Angelique Kerber auch 2019 wieder bei den Mallorca Open am Start

Angelique Kerber geht auch 2019 wieder bei den Mallorca Open (17. bis 23. Juni) an den Start. Ein gutes Omen für Wimbledon?

Eigentlich sind die Erinnerungen von Angelique Kerber an ihren ersten Auftritt beim Rasen-Event auf Mallorca nicht die besten. Die topgesetzte Kielerin verlor im Juni 2018 gleich ihr Auftaktmatch gegen die Qualifikantin Alison Riske (USA) mit 7:5, 2:6, 1:6.

Das Match auf der Anlage in Santa Ponsa ging über zwei Tage, weil es nach dem zweiten Satz wegen der hereinbrechenden Dunkelheit unterbrochen beziehungsweise verschoben werden musste.

Toni Nadal hatte den Kerber-Wimbledoncoup prophezeit

Für Kerber gab es auf der Sonneninsel, auf der sie ein Apartment besitzt, nicht den erhofften "Booster" in punkto Selbstvertrauen. Und doch war der Auftritt auf Mallorca der Start in eine Rasensaison, die rund dreieinhalb Wochen später mit ihrem Coup in Wimbledon triumphal endete.

Toni Nadal übrigens, Onkel von French-Open-Rekordchamp Rafael Nadal und Turnierdirektor der Mallorca Open, hatte sich nicht von der frühen Niederlage Kerbers irritieren lassen und im tennisnet-Interview gesagt: "Ich glaube, die Vorzeichen stehen gut, dass es bald wieder eine deutsche Wimbledonsiegerin gibt. Kerber hat beste Chancen, dieses Turnier zu gewinnen." Onkel Toni sollte recht behalten.

Kerber: "Eine perfekte Vorbereitung auf Wimbledon"

Kerber wird auch 2019 wieder auf der Balearen-Insel an den Start gehen. Am Montag bestätigen die Turnierveranstalter die Teilnahme der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin. "Die Mallorca Open mit den tollen Rasenplätzen sind eine perfekte Vorbereitung auf Wimbledon. Spielerinnen wie Zuschauer erleben hier ein Turnier mit angenehmer Atmosphäre, zu dem man gerne zurückkommt", sagte die 30-jährige Kerber.

Edwin Weindorfer von der verantwortlichen Agentur e/motion meinte: "Ich bin sehr glücklich darüber, dass unser seit drei Jahren bestehendes Turnier kontinuierlich wächst. Mein Dank gilt allen unseren Partnern inklusive Wimbledon. Es ist uns ein großes Ziel und Anliegen, dass unser Rasenturnier eine große Zukunft hat auf Mallorca."