Anke Huber über Angelique Kerber: "Sie ist im Kopf wieder voll da"

Im tennisnet-Interview spricht Anke Huber über die neue Stärke von Angelique Kerber, die tolle Entwicklung von Julia Görges und den Zweikampf in der Kategorie "Greatest of all time" im Damen-Tennis. Die Sportliche Leiterin des Porsche Tennis Grand Prix' blickt zudem mit großer Vorfreude dem Heimspiel in Stuttgart (23. bis 29. April) entgegen. Beim hochkarätig besetzten Hallen-Klassiker auf Sand werden acht Spielerinnen aus den Top Ten starten - darunter allein drei amtierende Grand-Slam-Gewinnerinnen.

tennisnet: Jüngst standen in Angelique Kerber und Julia Görges erstmals seit September 1997 wieder zwei deutsche Spielerinnen in den Top Ten. Das erste Mal seit 244 Monaten. Damals hatte sie und Steffi Graf diesem Elitekreis angehört. Wie war Ihre Reaktion?

Anke Huber: Das war eine tolle Sache, ganz klar. Dass Angie nach der schwierigen Saison 2017 so zurückgekommen ist, war für alle positiv. Und Jule hat schon im letzten Jahr gezeigt, dass sie super spielen kann. Deshalb waren die Platzierungen gar nicht mal so überraschend. Man freut sich natürlich riesig für die Beiden, aber man denkt weniger an sich selbst...und wie es vor 20 Jahren bei uns war.

tennisnet: Was war entscheidend dafür, dass Kerber 2018 den 'Turnaround' geschafft hat?

Anke Huber: Ich denke, bei ihr ist der Ehrgeiz wieder zurückgekehrt, der ihr in manchen Phasen 2017 gefehlt hat. Ich glaube, sie war ein bisschen satt zwischendurch, alles schien zu viel. Zusammen mit ihrem neuen Coach Wim Fissette hat sie ein paar Sachen geändert, das hilft ja oft schon mal. Ich habe es ehrlich gesagt nicht erwartet, dass es so schnell fruchtet. Deshalb ist es umso schöner, dass es eingetreten ist. Ich freue mich riesig, dass Angie wieder gutes Tennis spielt, auch wenn sie mal verliert. Sie kann nicht jedes Turnier gewinnen. Aber sie ist im Kopf wieder voll da.

"Angie zählt bei jedem Grand Slam wieder zu den Titelanwärterinnen"

tennisnet: Toni Nadal meinte neulich im tennisnet-Interview, dass Kerber 2018 beste Chancen besitze, in Wimbledon zu gewinnen. Sehen Sie das ähnlich?

Anke Huber: Sie zählt jetzt bei jedem Grand Slam wieder zu den Titelanwärterinnen. Weil sie die Konstanz zurückgewonnen hat -und auch diese eminent wichtige Erfahrung bei den Majors besitzt. Angie weiß, wie es ist, in einem großen Halbfinale oder Endspiel zu stehen. Wimbledon ist allerdings auch immer so ein bisschen Glückssache. Wie ist das Wetter? Wie ist der Ballabsprung - höher oder flacher? Bei ihr ist es besser, wenn er flacher ist. Es gibt aber nicht so viele, die auf Rasen so gut spielen können wie Angie.

tennisnet: Julia Görges hat mit dem Sprung in die Top Ten einen weiteren Meilenstein geschafft. Was trauen Sie ihr noch zu?

Anke Huber: Jule hat unglaublich hart an ihrem Spiel gearbeitet, und das hat sich ausgezahlt. Sie ist eine, die es sich wirklich auch verdient hat, unter die besten Zehn vorzustoßen. Sie spielt viel konstanter, die Rückhand hat sich enorm verbessert - gerade auch beim Return, das war immer ihre Schwäche. Ich bin sehr froh, dass es so gekommen ist. Sowohl Jule als auch Angie haben sehr gute Chancen, sich unter den Top Ten zu etablieren.

Angelique Kerber wird 30: Happy Birthday, Angie! © getty 1/44 Da ist das Ding! Angelique Kerber erfüllt sich am 30. Januar 2016 mit dem Sieg bei den Australian Open einen Kindheitstraum - doch das sollte nur der erste große Schritt einer großen Karriere werden. Zum 30. Geburtstag blicken wir zurück ... © imago 2/44 Viele Jahre zuvor hat sie davon vermutlich noch nicht mal geträumt: Angie im nach ihr selbst benannten Tennis Centre im polnischen Puszczykowo. © imago 3/44 Angies Mama ist Deutsche, der Vater stammt aus Polen. Doch für sie stand es nie ernsthaft zur Debatte, nicht für Deutschland Tennis zu spielen. © getty 4/44 Seit 2003 ist Angelique Profi. 2007 erreichte sie erstmals das Hauptfeld bei einem Grand-Slam-Turnier, der erste Turniersieg folgte 2012. © getty 5/44 2012 gewann sie in Paris gegen Lokalmatadorin Marion Bartoli ihr erstes WTA-Turnier. Die Trophäe wollen wir unkommentiert lassen. © getty 6/44 2015 war ihr bis dahin bestes Jahr: Sie gewann vier Turniere auf drei unterschiedlichen Belägen. Hier jubelt sie in Stuttgart. © getty 7/44 Und auch in Birmingham klappte es mit dem Turniersieg. Auch hier sagen wir nichts zur Trophäe. Was sollten wir auch? © getty 8/44 Doch den ganz großen Durchbruch feiert man bekanntlich bei Grand-Slam-Turnieren. Fassungslos reagiert Angie nach ihrem Sieg im ... © getty 9/44 ... Viertelfinale der US Open 2011 gegen die Italienerin Flavia Pennetta. Damals war Angie ungesetzt. Im Halbfinale war Sam Stosur einen Tick stärker. © getty 10/44 Im Viertelfinale von Wimbledon lieferte sie sich 2012 mit Sabine Lisicki einen unfassbaren Fight (7:5 im 3. Satz). Im Halbfinale scheiterte sie aber an Agnieszka Radwanska. © getty 11/44 Hübsch machen für die WTA Finals in Istanbul 2012. © getty 12/44 2012 gehörte sie erstmals zum erlauchten Kreis der acht besten Tennisspielerinnen der Saison. Ja, richtig, hier fehlen zwei. © getty 13/44 Als Spielerin der absoluten Weltklasse sind natürlich permanent die Objektive der Kameras auf einen gerichtet. Immer hübsch lächeln! © getty 14/44 Fotos mit Tieren gehen immer ... © getty 15/44 Erst der Delfin, jetzt die Kängurus. Die obligatorischen Koala-Bären lassen wir jetzt mal. © facebook/angelique kerber 16/44 Social-Media-mäßig ist bei Angie nicht unbedingt die Hölle los. Ein paar schöne Urlaubsschnappschüsse gibt's trotzdem. © getty 17/44 Es kann sein, dass den Herren der Tennis-Schöpfung solche Termine erspart bleiben. © getty 18/44 Zur Strafe sehen die dann aber auch nicht halb so gut aus. © getty 19/44 Wie bereits erwähnt, hat sich Angie ganz bewusst dafür entschieden, für Deutschland zu spielen. Im Fed Cup feierte sich bereits große Erfolge. © getty 20/44 Allerdings hat es noch nicht für den Titel gereicht: 2014 schaffte es das DHB-Team ins Finale, wo man aber an Tschechien scheiterte. © getty 21/44 Angie auf dem Weg zum großen Finale in Melbourne. Serena Williams, die haushohe Favoritin, ist ihr dicht auf den Fersen. © getty 22/44 Da geht sie noch an der Daphne Akhurst Trophy vorbei. © getty 23/44 Ein paar Stunden später ist sie am Ziel ihrer Träume angelangt: 6:4, 3:6, 6:4 gegen Serena Williams. © getty 24/44 Angie Kerber gewinnt ihr erstes Grand-Slam-Turnier, Serena Williams verpasst ihren 22. Triumph. © getty 25/44 Angie hat mit 28 Jahren den Höhepunkt ihrer Karriere erreicht. Netter Nebeneffekt: Sie klettert auf Rang 2 der Weltrangliste. © getty 26/44 Am Tag danach: Posieren mit dem Silberpokal. Ob sie ihren Triumph überhaupt schon begriffen hat? © getty 27/44 Ein erfrischendes Bad im Yarra River in Melbourne. Geschlafen hatte sie zuvor nicht: "Das hat sich gelohnt, das war es wert." © getty 28/44 Melbourne als Stunde null, danach ist alles anders. Die Grand-Slam-Siegerin ist gefragt wie nie. Mal kurz die Aufnahmegeräte zählen ... © getty 29/44 Für Angie eine neue Herausforderung. Auf dem Platz geht ihr die Luft aus. Es hagelt Erstrundenniederlagen in Doha und Indian Wells. © getty 30/44 Termine über Termine. Eine Doppelgängerin wäre jetzt hilfreich ... © getty 31/44 Erst beim Heimturnier in Stuttgart darf die Titelverteidigerin im April aufatmen. Ein Turniererfolg nach der Stunde null in Melbourne? Check! © getty 32/44 Hübsche Trophäe, Angie! © getty 33/44 Doch danach ist wieder der Wurm drin. Mit Erstrundenniederlagen in Madrid und Rom reist Angie nach Paris. © getty 34/44 Der Druck ist zu groß! Bei den French Open scheitert Kerber in der ersten Runde an Kiki Bertens. © getty 35/44 Doch schon in Wimbledon kehrt der Erfolg zurück! Bis ins Finale schafft es Kerber, dort trifft sie auf Serena Williams ... © getty 36/44 ... und verliert mit 5:7, 3:6. Zwar darf Angie das Silbertablett halten, doch die Enttäuschung über die Niederlage ist ihr deutlich anzusehen. © getty 37/44 Nein Angie, verstecken musst du dich nicht! Schon in Cinncinati und später bei den Olympischen Spielen in Rio brilliert Kerber erneut und schafft es jeweils bis ins Finale. Die Rührung ist ihr anzusehen. © getty 38/44 Im Finale von Rio muss sich Kerber dann überraschend Underdog Monica Puig geschlagen geben. Über Olympisches Silber kann man sich natürlich trotzdem freuen! © getty 39/44 Wenige Wochen später fertigt Kerber bei den US Open jede Gegnerin ab. Besonders Roberta Vinci muss beim 7:5, 6:0 im Viertelfinale dran glauben. Im Halbfinale geht's dann gegen Angstgegnerin Caroline Wozniacki ... © getty 40/44 ... und die fertigt Kerber fast schon mühelos glatt in zwei Sätzen ab. Weil Williams zuvor ihr Halbfinale gegen Pliskova verloren hatte, steht fest: Hier spielt die neue Nummer 1 der Welt! © getty 41/44 Angelique Kerber © getty 42/44 Doch mit dem Druck der Nummer eins kommt Angie nicht gut klar. 2017 wird ein Jahr der Krisen... Kerber rutscht von einer Niederlage in die nächste © getty 43/44 Am Ende des Jahres rutscht Kerber aus den Top 20. Sie trennt sich von ihrem langjährigen Trainer Torben Beltz. Frust statt Feierlaune ist angesagt © getty 44/44 Doch 2018 beginnt wieder erfolgreich. In Sydney gewinnt sie gleich ihr erstes Turnier. Gut gelaunt geht es zu den Australian Open. Ob da der nächste Titel winkt?

Serena oder Steffi ? Anke Huber bei GOAT-Frage gespalten

tennisnet: Die 23-malige Major-Gewinnerin Serena Williams hat gerade in Indian Wells ihr Comeback nach ihrer Babypause gefeiert. Ist es ein Vorteil oder ein Nachteil für die Amerikanerin, mit einem kleinen Kind auf der Tour unterwegs zu sein?

Anke Huber: Ein Riesen-Vorteil kann es nicht sein. Weil: Viel besser als vorher wird Serena gar nicht spielen können. Kurz bevor sie schwanger wurde, hat sie mit ihr bestes Tennis gezeigt. Ich glaube, dass der Ehrgeiz vielleicht etwas nachlässt, weil man als Mutter andere Prioritäten setzt. Aber ich traue Williams immer einen Grand-Slam-Sieg zu, weil sie nicht zuletzt körperlich eine gewisse Dominanz hat. Für mich ist sie immer eine der Favoritinnen - egal, bei welchem Turnier. Wenn sie wieder fitter wird und Matchpraxis sammelt, dann sind die insgesamt 24 oder mehr Grand-Slam-Titel, die sie ja offenbar anstrebt, absolut möglich. Das wird sie auf alle Fälle probieren und auch hart dafür arbeiten. Ob sie es packt, muss man abwarten.

tennisnet: Im Herren-Tennis gilt Roger Federer als 'Greatest of all time'. Ist im Frauenbereich Serena Williams oder Steffi Graf sein Pendant?

Anke Huber: Schwer zu sagen. Steffi oder Serena - das ist sehr dicht beeinander und ausgeglichen. Alles ist bei der Beurteilung auch immer ein wenig abhängig von anderen Dingen. Steffi zum Beispiel hat in einer Zeit gespielt, in der es mehr der absoluten Top-Spielerinnen gab. Bei Serena war das in ihrer Anfangszeit auch so. Später wurden es dann weniger, das Feld war offener. Aber fest steht: Federer ist wirklich der GOAT bei den Männern.

Starterfeld beim Porsche Grand Prix nochmal einen Tick besser als 2017

tennisnet: Bei der 41. Auflage des Porsche Tennis Grand Prix stehen acht Profis aus den derzeitigen Top Ten auf der Meldeliste - insgesamt wollen 15 Spielerinnen aus den Top 20 aufschlagen. Zufrieden?

Anke Huber: Wir sind total happy. Auch drei amtierende Grand-Slam-Siegerinnen sind dabei - dazu garantiert fünf Deutsche im Hauptfeld. Das Starterfeld ist nochmal einen Tick besser als im letzten Jahr. Vor allen Dingen auch nach hinten raus. Wir hatten frühe Zusagen von vielen Profis. Man ist froh, wenn man merkt, dass die Spielerinnen gerne zu uns kommen. Das ist immer ein tolles Feedback. Auch in puncto junge Teilnehmerinnen sind wir gut bestückt. Und dadurch, dass wir auch etliche Meldungen von Spielerinnen haben, die zwischen Weltranglistenposition 20 und 30 stehen, wird es bereits in den ersten Runden hochkarätige Matches geben.