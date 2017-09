Spanien auch bei den Damen vorne

HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 1 Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 1 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 1 HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 2 Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 2 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 2 Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 2 Bell Challenge Women Single WTA Quebec: Halbfinale HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Finale Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 3 Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 3 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 3 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 3 Bell Challenge Women Single WTA Quebec: Finale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 1 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 2 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 3

Rafael Nadal führt die Rangliste der Herren an, nun hat auch eine Spanierin offiziell die Führung in der WTA übernommen: Garbine Muguruza, die regierende Wimbledon-Siegerin.

Und dann ist es halt Garbine Muguruza geworden - als diejenige unter acht Spielerinnen, die allesamt die Chancen auf den Tennisthron der WTA mit nach New York City gebracht haben, die nun tatsächlich von Platz eins lacht. Und das, obwohl die Spanierin im Achtelfinale Petra Kvitova unterlegen war. Elina Svitolina, ebenfalls im Achtelfinale der späteren Finalistin Madison Keys unterlegen, darf sich immerhin mit einem Karriere-Hoch von Position drei trösten.

Venus Williams hat sich wieder unter die Top Fünf gespielt, Jelena Ostapenko rangiert erstmals unter den zehn besten Spielerinnen der Welt.

Titelverteidigerin Angelique Kerber, die in der ersten Runde an Naomi Osaka gescheitert war, fiel um acht Plätze auf 14 zurück, ist aber nach wie vor die bestklassierte Deutsche. Julia Görges machte sieben Positionen gut, die Fed-Cup-Spielerin liegt nun auf Rang 26. Tatjana Maria hat mit dem Einzug in die zweite Runde von New York eine neue Bestmarke in ihrer Laufbahn gesetzt, die Deutsche ist nun 58..

Die beste Österreicherin, Barbara Haas liegt auf Platz 166.

