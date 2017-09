Bondarenko: Erster WTA-Titel als Mutter

Tashkent Open Women Single Live WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 China Open Women Single WTA Peking: Tag 5 China Open Women Single WTA Peking: Tag 6 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale -

Kateryna Bondarenko sichert sich in Taschkent ihren ersten WTA-Titel als Mutter.

Kateryna Bondarenko gehört nun zur erlesenen Auswahl der Spielerinnen, die einen WTA-Titel als Mutter gewonnen haben. Die 31-jährige Ukrainerin triumphierte beim WTA-International-Turnier in Taschkent. Bondarenko setzte sich im Finale des Hartplatzturniers in Usbekistan gegen die Ungarin Timea Babos mit 6:4, 6:4 durch. Für Bondarenko war es erst der zweite WTA-Titel, ihren ersten Turniersieg hatte sie vor neun Jahren in Birmingham errungen. Die Ukrainerin, ehemals Nummer 29 der Welt, war 2013 Mutter einer Tochter geworden.