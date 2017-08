Vincis Trophäen gestohlen

Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale -

Roberta Vinci wurde Opfer eines Einbruches.

Bei Roberta Vinci wurde eingebrochen. Das gab die 34-jährige Italienerin via Instagram bekannt. Unter dem Diebesgut befinden sich auch ihre Tennis-Trophäen, wahrscheinlich auch die Silberplatte als Finalistin der US Open 2015. Vinci gewann in ihrer Karriere bislang zehn WTA-Titel im Einzel und 25 im Doppel. Zudem triumphierte sie mit Italien viermal im Fed Cup.

"Unglücklicherweise ist eine Gruppe von Dieben vor einigen Tagen in mein Haus in Taranto eingebrochen und hat wertvolle Objekte gestohlen, darunter einige Objekte, bei denen der ökonomische Wert für mich nicht mit dem emotionalen Wert zu vergleichen ist: die Trophäen, die ich in meiner Karriere gewonnen habe." Vinci fügte an, dass man ihr nicht die "Erinnerungen, die Tränen, den Schweiß, die Leistungen, die Hingabe, die Lächeln und die Opfer nehmen kann, um diese Ziele zu erreichen".