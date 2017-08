Schwanger zum Wimbledontitel

Bank of the West Classic Women Single Live WTA Stanford: Tag 2 Citi Open Women Single Live WTA Washington: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 3 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Viertelfinals Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Finale Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Finale Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale

Die Britin Jordanne Whiley gewann in der elften Schwangerschaftswoche das Damen-Doppel in der Rollstuhlkonkurrenz in Wimbledon.

Schwanger ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen, scheint im Trend zu sein. Nachdem Serena Williams zu Beginn des Jahres bei den Australian Open als Schwanger siegte, legte nun Jordanne Whiley nach. Die 25-jährige Britin siegte vor zwei Wochen an der Seite der Japanerin Yui Kamiji im Damen-Doppel in der Rollstuhlkonkurrenz. Whiley enthüllte via Twitter, dass sie während des Grand-Slam-Triumphes bereits in der elften Schwangerschaftswoche war.

"Ich dachte, wenn wir im Mai zu üben beginnen, könnte ich immer noch Wimbledon spielen. Und es hat geklappt. Während der French Open war ich richtig krank, sogar die Ärzte dachten, es sei ein Magen-Virus. Aber in Wimbledon war ich besser vorbereitet, wusste, wie ich damit umgehen muss", sagte Whiley gegenüber themixedzone.uk.