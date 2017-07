Siniakova hält Wozniackis Finalfluch am Leben

BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 1 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 2 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 2 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 3 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Viertelfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Finale Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Finale

Katerina Siniakova heißt die Siegerin beim WTA-International-Turnier in Bastad. Für Caroline Wozniacki war es die fünfte Finalniederlage in diesem Jahr.

Es ist wie verhext für Caroline Wozniacki. Auch im fünften Finale in dieser Saison sprang für die ehemalige Weltranglisten-Erste nicht der Titel heraus. Katerina Siniakova ist die strahlende Siegerin beim WTA-International-Turnier in Bastad. Die 21-jährige Tschechin besiegte im Endspiel des Sandplatzturniers in Schweden die sechs Jahre ältere Dänin mit 6:3, 6:4. Für Siniakova war es der zweite Titel auf der WTA-Tour nach Shenzhen zu Beginn des Jahres. Wozniacki, die in diesem Jahr bereits 42 Matches gewinnen konnte, muss damit weiter auf ihren 26. WTA-Titel warten. Die Dänin hatte bereits die Endspiele in Doha, Dubai, Miami und Eastbourne verloren. In der Jahresrangliste liegt Wozniacki auf Platz sieben, allerdings nur gut 600 Punkte hinter der Führenden, Simona Halep.