Petkovic scheitert in Rabat an Putinzewa

Montag, 01.05.2017

In der Vorwoche war Petkovic in Istanbul ebenfalls in Runde eins an der erst 16-jährigen Ukrainerin Darjana Jastremska gescheitert.

Andrea Petkovic ist in Rabat eine von drei deutschen Spielerinnen im Hauptfeld. Die frisch gebackene Stuttgart-Siegerin Laura Siegemund (Metzingen) spielt zum Auftakt gegen die Ukrainerin Katryna Bondarenko. Tatjana Maria (Bad Saulgau) trifft auf die an Nummer sechs gesetzte Rumänin Irina-Camelia Begu und kann dort Revanche für die Niederlage in Istanbul nehmen.

