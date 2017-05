Görges besiegt Mladenovic

Dienstag, 16.05.2017

Julia Görges hat sich beim WTA-Premier-5-Turnier in Rom gegen die favorisierte Französin Kristina Mladenovic durchgesetzt und steht in der Runde der letzten 32. Sie besiegte die an Position 13 gesetzte Stuttgart-Finalistin mit 7:6 (8:6), 7:5.

In Runde zwei trifft die 28-Jährige auf Jelena Jankovic aus Serbien. Zuvor war Andrea Petkovic in der ersten Runde ausgeschieden und verpasste ein deutsches Duell in der zweiten Runde gegen Angelique Kerber.

Das WTA-Turnier in Rom im Überblick