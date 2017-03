Wozniacki erreicht 45. WTA-Finale

Donnerstag, 30.03.2017

Caroline Wozniacki steht zum 45. Mal im Finale eines WTA-Turniers. Die 26-jährige Dänin zog beim WTA-Premier-Mandatory-Event in Miami ins Endspiel ein. Wozniacki besiegte im Halbfinale die Weltranglisten-Dritte Karolina Pliskova mit 5:7, 6:1, 6:1. Die ehemalige Weltranglisten-Erste bestimmte, nachdem sie im ersten Satz bei 5:4-Führung drei Satzbälle vergab, das Spielgeschehen und zog völlig verdient ins Finale ein. Dort trifft sie entweder auf Venus Williams oder auf Johanna Konta. Mit dem Turniersieg in Miami würde Wozniacki in die Top Ten zurückkehren. Ihren bislang letzten Titel, den 25. in ihrer Karriere, hatte sie im Oktober vergangenen Jahres in Hongkong gewonnen.

Das WTA-Turnier in Miami im Überblick