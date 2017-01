Ausrufezeichen gesetzt: Pliskova brutal stark

Samstag, 07.01.2017

Karolina Pliskova hat ihren starken Auftritt unter der Woche mit einem glatten Sieg im Finale untermauert: Im Endspiel des WTA-Turniers von Brisbane schlug sie Alizé Cornet mit 6:0, 6:3 und holte ihren siebten Karrieretitel.

Satz eins ging nach nur 19 Minuten an die Tschechin. Auch wenn Cornet in Satz zwei etwas besser ins Spiel kam, wurde es für Pliskova nie wirklich gefährlich. Vor allem überzeugte sie, wie schon die gesamte Woche, mit einer starken Aufschlagleistung - lediglich Roberta Vinci gelang es im Turnierverlauf, ihr überhaupt den Aufschlag abzunehmen. Pliskova wird in der am Montag neu erscheinenden Weltrangliste nun auf Rang fünf klettern.

Der starke Start ins Jahr für die 24-Jährige war zugleich der erfolgreiche Start mit Coach David Kotyza. Mit dem Ex-Trainer von Petra Kvitova und Caroline Wozniacki arbeitet Pliskova in der neuen Saison erstmals zusammen. Pliskova wird in der kommenden Woche in Sydney versuchen, ihre Form zu untermauern und im Anschluss bei den Australian Open weiterzukommen als bislang: Hier erreichte sie bis dato lediglich die dritte Runde.

