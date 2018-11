Fed-Cup-Finale: Barbora Strycova erkämpft das 1:0

Barbora Strycova hat in einem umkämpften Spiel das 1:0 für Tschechien im Finale gegen die USA erspielt.

2 Stunden und 43 Minuten brauchte die 32-jährige Tschechin für den ersten Punkt gegen Sofia Kenin aus den USA: 6:7 (5), 6:1, 6:4 hieß es am Ende, das Doppelspezialistin Strycova mit mutigem Serve-and-Volley beim Matchball zu ihren Gunsten entschied.

4:1 und 5:2 führte Stycova (WTA-Nr. 33) bereits in Durchgang drei, die 19-jährige Kenin (WTA-Nr. 51) aber blieb dran und schnupperte beim 5:4 und 15:30 aus Sicht der aufschlagenden Strycova noch mal am Ausgleich.

Das zweite Match des Tages bestreiten Katerina Siniakova gegen Alison Riske.

Auf Seiten der Tschechinnen ist die erkältete Petra Kvitova noch außer Gefecht gesetzt, sie soll möglicherweise am Sonntag eingreifen. Karolina Pliskova, die Nummer eins des Teams, hatte in der Vorwoche eine Teilnahme abgesagt. Titelverteidiger USA muss hingegen auf ihre gesamten Topspielerinnen verzichten - weder Sloane Stephens und Madison Keys noch die Williams-Sisters sind in Prag am Start.

Strycova bestätigte im Rahmen der Begegnung, dass dieses Fed-Cup-Spiel ihr letztes sei. "Ich war sehr nervös", sagte sie nach ihrem Sieg.