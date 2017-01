Tomas Berdych bleibt nicht in Australien

Donnerstag, 19.01.2017

Es hätte so einfach sein können. Tomas Berdych hätte bei den Australian Open bis tief in die zweite Woche vorstoßen können und dann gleich in Melbourne bleiben können, um sich auf die Davis-Cup-Partie gegen Australien (3. bis 5. Februar) vorzubereiten. Doch der Tscheche steht für das Duell im Kooyong Club nicht zur Verfügung, wie er nach seinem Auftaktsieg in Melbourne mitteilte.

Berdych, der sich verstärkt auf die ATP-Tour konzentrieren möchte, gewann mit Tschechien in den Jahren 2012 und 2013 den Davis-Cup-Titel. Nachdem auch Lukas Rosol und Adam Pavlasek für Tschechien nicht zur Verfügung stehen, ist Australien nun der klare Favorit in diesem Duell.

