Lara Schmidt: Villach-Sieg und Nummer 1

Montag, 15.05.2017

Die an Position vier gesetzte Lara Schmidt besiegte beim Juniorinnen-Turnier der Kategorie G2 zunächst im Halbfinale die topgesetzte Karolina Berankova (Nummer 55 der Juniorinnen) in drei Durchgängen. Im Endspiel gewann die gegen Georgia Drummy mit 6:4, 3:6, 6:3. Ihre Matchbilanz der letzten Wochen: elf Siege bei nur einer Niederlage. Ihre Dreisatzmatches hat Schmidt in diesem Jahr zudem alle für sich entschieden.

Schmidt startete von ihrer Karriere-Höchstposition 93 ins Turnier. Sie wird dank der 100 Punkte für den Turniersieg weiter klettern und so auch an der bisherigen deutschen Nummer eins, Irina Cantos Siemers, vorbeiziehen.