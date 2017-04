Turniersieg für Shaline Pipa in Spanien

Montag, 03.04.2017

Shaline-Doreen Pipa hat in Benicarlo/Spanien ihren ersten Turniersieg auf der ITF-Junior-Tour gefeiert. Die 18-jährige aus der TennisBase Hannover gewann im Finale gegen die an Position eins gesetzte Anastasia Kharitonova mit 5:7, 6:2 und revanchierte sich so für die Niederlage eine Woche zuvor, als sie Kharitonova mit 0:6, 1:6 deutlich unterlegen war.

Im Halbfinale hatte Pipa, Nummer 130 der Juniorinnen-Welt, mit Maria Jose Portillo Ramirez bereits die Nummer zwei des Turniers geschlagen. Mit der auf Weltranglistenposition 30 notierten Kharitonova besiegte Pipa im Endspiel dann ihre bislang höchstplatzierteste Gegnerin überhaupt.