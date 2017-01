14-jährige Marta Kostyuk siegt bei Premiere

Samstag, 28.01.2017

Die Ukrainerin Marta Kostyuk und der Ungar Zsombor Piros haben die Juniorenkonkurrenzen bei den Australian Open gewonnen. Die 14-jährige Kostyuk, in Melbourne an elf gesetzt, setzte sich im Finale gegen die Topfavoritin, die an eins gesetzte Rebeka Masarova, mit 7:5, 1:6, 6:4 durch. Für Kostyuk war es überhaupt die erste Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier. Die Ukrainerin wird von Ivan Ljubicic, dem Trainer von Roger Federer, gemanagt.

"Er hat viel getan. Er hat mir einiges von seiner Erfahrung mit großem Tennis gegeben. Und ich habe heute endlich Roger getroffen. Er hat mir gratuliert, und ich habe ein Foto mit ihm gemacht. Das war aufregend für mich", sagte die 14-Jährige. Im Junioren-Endspiel besiegte der 17-jährige Piros den an vier gesetzten Israeli Yshai Oliel mit 4:6, 6:4, 6:3. Piros hatte zuvor noch nie ein Match im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers gewonnen.

