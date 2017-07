Maden, Moraing, von Massow verpassen Titel

Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 1 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 1 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 2 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 2 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 3 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Viertelfinals Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Finale Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Finale Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale

Yannick Maden, Mats Moraing und George von Massow haben nach einer starken Woche den Turniersieg verpasst.

Maden hatte beim mit 43.000 Euro dotierten ATP-Challenger in Prag/Tschechien als Ungesetzter das Endspiel erreicht. Dort war an vier gesezte Slovake Andrej Martin zu stark - er gewann mit 7:6 (3), 6:3.

Mats Moraing unterlag im Endspiel des mit 15.000 US-Dollar dotierten ITF-Turniers im belgischen Duinbergen dem an drei notierten Belgier Julian Cagnina mit 0:6, 6:2, 5:7 - trotz einer 5:3-Führung in Satz drei. Moraing hatte sich zuvor mit drei Dreisatz-Siegen in Folge ins Endspiel gekämpft.

Auch George von Massow musste sich mit Platz zwei genügen. In Parnu/Estland (15.000 US-Dollar) unterlag er im Finale dem topgesetzten Lokalmatadoren Jurgen Zopp mit 1:6, 3:6. Von Massow war zuvor ohne Satzverlust ins Endspiel eingezogen.

Bei den Damen gab es ein Halbfinale für Yana Morderger in Les Contamines-Montjoie/Frankreich (15.000 US-Dollar). Morderger verlor hier gegen die Spanierin Claudia Hoste Ferrer mit 7:6 (4), 4:6, 1:6. Ihre topgesetzte Schwester Tayisiya war zuvor im Viertelfinale gegen Clara Brunel ausgeschieden. Im Doppel lief es dafür umso besser: Hier siegten die Modererger-Schwestern mit 2:6, 6:4, [10:7] gegen Kerrie Cartwright/Kariann Pierre-Louis.