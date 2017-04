Yannick Maden mit Finale in Madrid

Montag, 03.04.2017

Viele Halbfinals, nur einer kam durch, zumindest bis ins Endspiel: Yannick Maden schaffte es in Madrid/Spanien bis ins Finale, wo er Stefano Travaglia mit 1:6, 2:6 unterlag. Maden, vierfacher Titelträger im Vorjahr, wartet somit auf seinen ersten ITF-Titel des Jahres 2017.

Halbfinals zu verzeichnen hatten Florian Fallert in Manama/Bahrain, Marvin Netuschil in Antalya/Türkei, jeweils Turniere der 15.000-US-Dollar-Kategorie. Im Doppel lief es dafür besser: In Opatija/Kroatien siegte Pascal Meis an der Seite von Fabrizio Ornago und feierte seinen dritten Doppeltitel insgesamt auf der ITF-Tour.

Bei den Damen gab es drei Halbfinaleinzüge: Anna Zaja schlug sich beim mit 60.000 US-Dollar dotierten Turnier in Criossy-Beaubourg/Frankreich stark (hier waren unter anderem Belinda Bencic und Laura Robson am Start), sie verlor in der Vorschlussrunde mit 6:3, 3:6, 2:6 gegen Richel Hogenkamp. Beim mit 25.000 US-Dollar dotierten ITF in Santa Margherita di Pula/Italien stand auch Katharina Hobgarski im Halbfinale, wo sie der späteren Siegerin Bianca Andreescu unterlag. Ein Halbfinale erreichte zudem Dana Kremer beim mit 15.000 US-Dollar dotierten Turnier in Campinas/Brasilien - sie verlor hier gegen Stephanie Mariel Petit hauchdünn im Tiebreak des dritten Satzes.