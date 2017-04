Titel für Sekulic und Maden

Montag, 17.04.2017

Zweiter Titel im Jahr 2017 für Sarah-Rebecca Sekulic: Die Münchnerin gewann das 15.000 US-Dollar dotierte Future in Sharm El Sheikh/Ägypten im Finale gegen Laura-Ioana Andrei mit 6:7 (5), 7:6 (2), 6:2. Sekulic wird dank ihres Finals in der Vorwoche am gleichem Ort und des jetzigen Sieges in der kommenden Woche erstmals die Top 400 der Welt knacken.

Yannick Maden hat unterdessen in Santa Margherita di Pula seinen ersten Turniersieg 2017 gefeiert. Im Finale des mit 15.000 US-Dollar dotierten ITF-Turniers besiegte er Andrea Collarini mit 2:6, 6:1, 6:3. Im Doppel erfolgreich war Jakob Sude an der Seite des Schweizers Adrian Bommer gegen Andrea Collarini/Rhyne Williams.

Für Daniel Altmaier reichte es nach seinem Sieg in der vorigen Woche in Doha/Qatar nicht ganz für einen Doppelschlag. Altmaier besiegte im Halbfinale seinen Landsmann Mats Moraing, unterlag im Finale jedoch gegen Antoine Escoffier mit 2:6, 7:6 (2), 4:6, der damit Revanche nahm für seine Finalniederlage vor einer Woche und Altmaiers Siegesserie nach neun Siegen beendete. Altmaier erreichte in Doha an der Seite von Lucas Miedler ebenfalls das Finale, unterlag dort aber Markus Eriksson und Milos Sekuliv.

Ins Doppelfinale im ägyptischen Sharm El Sheik schaffte es George von Massow an der Seite von Sherif Sabry.