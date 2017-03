Mit 45 Wiedereinstieg in die Weltrangliste

Dienstag, 21.03.2017

Younes El Aynaoui ist zurück in der Weltrangliste - und das mit 45 Jahren! Der Marokkaner ist beim mit 15.000 US-Dollar dotierten ITF-Future-Turnier in Bahrain an den Start gegangen. El Aynaoui spielte sich zunächst mit zwei Siegen in der Qualifikation ins Hauptfeld vor. Dort besiegte er den Österreicher Bernd Kossler mit 6:4, 2:6, 7:5. Der Einzug ins Achtelfinale, für den es einen Punkt gibt, bringt den fünfmaligen ATP-Titelträger den Wiedereinstieg in die Weltrangliste.

El Aynoui war im Jahr 2003 die Nummer 14 der Welt und stand bei den Australian Open und US Open jeweils zweimal im Viertelfinale. Sein denkwürdigstes Match spielt er im Viertelfinale der Australian Open 2003, als er Andy Roddick nach knapp fünf Stunden Spielzeit mit 19:21 im fünften Satz unterlag. Die beiden stellten dabei den Rekord für den längsten fünften Satz der Grand-Slam-Geschichte auf, der 2010 von John Isner und Nicolas Mahut gebrochen wurde. Ob für El Aynaoui die Reise in Bahrain noch weitergeht? Im Achtelfinale spielt er gegen den Norweger Viktor Durasovic.

Das ATP-Ranking im Überblick