Maria holt in den USA ersten Saisontitel

Sonntag, 05.02.2017

Starkes Lebenszeichen von Tatjana Maria (WTA 128): Die Deutsche konnte bei der mit 100.000 US-Dollar dotierten ITF-Veranstaltung in Midland, Michigan (USA) ihren ersten Saisontitel holen. Die an fünf gereihte Bad Saulgauerin schlug die drittgesetzte Naomi Broady (WTA 98) nach 2:11 Stunden 6:4, 6:7 (6), 6:4. Der Triumph bei dem Hartplatzturnier im Nordosten der USA bringt der 29-Jährigen 140 Punkte für das WTA-Ranking und wird sie mehr als 15 Ränge nach vorne befördern.

Maria wiederholte den Titelgewinn aus dem Jahr 2015. Auch damals gewann sie das Endspiel in dem 40.000 Einwohner zählenden Städtchen (6:2, 6:0 gegen die US-Amerikanerin Louisa Chirico.) Im November des selben Jahres hatte die Deutsche auch ihren bis dato letzten Einzel-Erfolg bei einem 50.000-US-Dollar-Turnier in Toronto geholt. 2016 errang sie beim WTA-International-Turnier in Bogota mit Lara Arruabarrena Vecino den Doppeltitel.

Finale der Morderger-Zwillinge in Antalya

Zum Duell der Morderger-Zwillinge kam es am Wochenende beim 15.000er-Event in Antalya. Die an Position sieben gesetzte Yana Morderger siegte hierbei gegen Tayisiya Morderger mit 6:4, 6:3. Seite an Seite ging es für die beiden im Doppel bis ins Finale, wo sie jedoch Dia Evtimova und Jasmina Tinjic mit 6:2, 3:6 und 8:10 im Match-Tiebreak unterlagen.

