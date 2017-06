4x2 Tickets für den MercedesCup gewinnen

Donnerstag, 08.06.2017

Zum dritten Mal wird der MercedesCup heuer auf Rasen ausgetragen und kann selbstverständlich auch 2017 mit wahren Superstars des Tennis aufwarten. Von 10. bis 18. Juni wird die Tenniselite in Stuttgart zu Gast sein und um den begehrten Hauptreis, einen Mercedes-Benz, kämpfen.

MercedesCup 2017 - Informationen zur Anreise

Niemand Geringerer als Maestro Roger Federer wird auf dem "Heiligen Rasen von Stuttgart" aufschlagen! Dazu wird mit Grigor Dimitrov einer der kommenden Topstars beim MercedesCup dabei sein, genau wie Thomas Berdych, Feliciano Lopez oder auch Viktor Troicki.

Philipp Kohlschreiber, Mischa Zverev, Jan-Lennard Struff, Florian Meyer sowie Tommy Haas, der eines seiner letzten Turniere auf der Tour bestreiten wird, werden die deutschen Fahnen beim mit 701.979 Euro dotierten Turnier hochhalten.

Roger Federer schlägt auch 2017 beim MercedesCup auf! © MercedesCup

So seid ihr beim MercedesCup 2017 dabei

Und ihr könnt den MercedesCup exklusiv miterleben! Gewinnt insgesamt 4x2 Tickets für das ATP-250-Turnier in Stuttgart und verfolgt Federer, Haas & Co von den besten Plätzen aus.

Zu gewinnen gibt es jeweils 2x2 Tickets für Mittwoch, den 14. Juni, sowie Donnerstag, den 15. Juni, also jene Tage, an denen die Achtelfinal-Spiele ausgetragen werden. Genießt nach den Spielen die Players Party im Gasthaus "Zum Heurigen" oder Live-Musik auf der "Bürger"-Wiese und lasst euer tolles Erlebnis beim MercedesCup ausklingen!

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil: Schickt uns mit dem Betreff "I love MercedesCup" eine E-Mail an verlosung@tennisnet.com und nennt uns euren Namen und den Wunschtag. Das Gewinnspiel läuft bis Sonntag, 11. Juni 2017 24:00 Uhr. Die Tickets werden für die Gewinner an der Kasse hinterlegt und sind abholbereit.

Alle Infos zum MercedesCup 2017 in Stuttgart