Lucas Pouille siegt am Weissenhof

Sonntag, 18.06.2017

Von Florian Goosmann aus Stuttgart

Er machte es zum Schluss spannend: Seinen ersten Matchball holte sich Lucas Pouille mit einem spektakulären Halbvolleystop, vergab ihn jedoch mit einem Doppelfehler. Zu Matchball zwei tauchte er erneut am Netz aus, fischte zunächst alles heraus, was Feliciano Lopez ihm anbot, um dann doch passiert zu werden. Matchball drei verwertete er dann kurz und knapp - mit einem Ass.

Für den Weltranglisten-16. Pouille war der 4:6, 7:6 (5), 6:4-Sieg über Lopez der dritte insgesamt und der erste auf Rasen. Er sicherte sich somit einen Gewinnerscheck in Höhe von 112.460 Euro - und einen weißes E 400 4MATIC Cabriolet von Mercedes-Benz.

Pouille mit perfekter Breakball-Ausbeute

Tommy Haas hatte nach seinem Ausscheiden gegen Mischa Zverev am Freitag eigentlich einen guten Riecher. "Ich glaube, es ist jetzt ziemlich offen. Wenn Mischa so spielt, ist er sicher schwer zu schlagen. Ich mag das Spiel von Feliciano Lopez, gerade auf Rasen... ich glaube, dass er für mich der Favorit ist."

Haas sollte beinahe Recht behalten: Lopez sah im Endspiel gegen den Franzosen Lucas Pouille lange Zeit wie ein Sieger aus, scheiterte letztlich jedoch an liegengelassenen Breakbällen. Nach verlorenem ersten Satz musste Pouille in Durchgang zwei beim Stand von 1:1 und 2:2 jeweils zwei Stück abwehren, er selbst nutzte in Satz drei seine einzige Chance zum 4:2 - einen Vorsprung, den er nicht mehr aus den Händen gab und nach zwei Stunden und fünf Minuten die Siegerschlüssel überreicht bekam.

Pouille hatte sich in der Stuttgart-Woche vor allem als Deutschen-Schreck hervorgetan: Er warf Philipp Kohlschreiber und zuvor Jan-Lennard Struff aus dem Turnier, Letzteren nach spektakulärer Matchball-Abwehr.

