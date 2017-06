4x2 Tickets für das ATP Stuttgart gewinnen

Dienstag, 06.06.2017

Der MercedesCup auf Rasen geht heuer in die dritte Runde. Von 10. bis 18. Juni werden die Tennisstars auf dem "Heiligen Rasen von Stuttgart" neben dem Preisgeld auch wieder um den Hauptpreis, einen Mercedes-Benz, kämpfen. Und auch 2017 wird die Tenniselite in Stuttgart zu Gast sein.

Lavazza - Original italienischer Kaffee & Espresso

Niemand Geringerer als Roger Federer wird diesmal um das begehrte Siegerauto spielen! Mit Philipp Kohlschreiber, Mischa Zverev, Jan-Lennard Struff und Tommy Haas schlagen zudem auch deutsche Tennis-Asse in Stuttgart auf.

Gewinnt mit Lavazza Center-Court-Tickets

Aber das Beste kommt erst: Ihr könnt das ATP-250-Turnier live erleben! Lavazza gehört auch 2017 zu den Gold-Sponsoren des Turniers und verlost 4x2 Tickets für den Center Court inklusive Kaffee-Gutschein vor Ort! Verfolgt Federer, Kohlschreiber & Co aus nächster Nähe und genießt dabei köstlichen Lavazza-Kaffee.

Zu gewinnen gibt es jeweils 1x2 Center-Court-Tickets für folgende Tage:

Sonntag, 11. Juni

Montag, 12. Juni

Dienstag, 13. Juni

Mittwoch, 14. Juni

Alles was ihr tun müsst, ist uns eine E-Mail an verlosung@tennisnet.com mit eurer Adresse und euren Wunschtagen (mindestens zwei Tage) zu senden. Habt ihr gewonnen, postet ihr auf unserer Facebook-Seite ein Selfie von euch und eurer Lavazza-Kaffeetasse vom MercedesCup. Spielt mit und seid live vor Ort am Center Court, wenn die Tennisstars die Rasen-Saison eröffnen!

Lavazza - Original italienischer Kaffee & Espresso